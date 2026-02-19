Türkiye
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: İsmail Hacıoğlu ve Murat Dalkılıç dahil 21 kişi adliyeye sevk edildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: İsmail Hacıoğlu ve Murat Dalkılıç dahil 21 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan toplam 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık... 19.02.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 3 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla toplam sayı 21’e çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.Soruşturmayı Başsavcılık yürütüyorSoruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.Hangi suçlardan gözaltı kararı verildi?Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlarından gözaltı kararı verildi.Operasyonda gözaltına alınan isimlerİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda; iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu, Furkan Koçan ve eski boksör Adem Kılıççı gözaltına alınmıştı.Edis Görgülü hakkında yakalama kararıHaberde yer alan bilgiye göre, yurt dışına çıktığı tespit edilen şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
09:50 19.02.2026 (güncellendi: 09:51 19.02.2026)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan toplam 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 3 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla toplam sayı 21’e çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Soruşturmayı Başsavcılık yürütüyor

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

Hangi suçlardan gözaltı kararı verildi?

Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlarından gözaltı kararı verildi.

Operasyonda gözaltına alınan isimler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda; iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu, Furkan Koçan ve eski boksör Adem Kılıççı gözaltına alınmıştı.

Edis Görgülü hakkında yakalama kararı

Haberde yer alan bilgiye göre, yurt dışına çıktığı tespit edilen şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
