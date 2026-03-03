https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/tuik-acikladi-subat-ayinda-en-cok-hangi-urunun-fiyati-artti-1103956966.html

TÜİK açıkladı: Şubat ayında en çok hangi ürünün fiyatı arttı?

TÜİK açıkladı: Şubat ayında en çok hangi ürünün fiyatı arttı?

Sputnik Türkiye

TÜİK verilerine göre şubatta en yüksek fiyat artışı sebze ve meyvede yaşandı. 03.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-03T10:50+0300

2026-03-03T10:50+0300

2026-03-03T10:50+0300

ekonomi̇

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

fiyat artışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070152983_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cc3361fa5d86ca10e25d730e22774db9.jpg

Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 33,04 ile domates, biber ve kabak gibi sebzelerde yaşanırken en çok ucuzlayan ürün yüzde 32.44 ile hava yolu ile yurt dışı taşımacılığı oldu. Süt ve tereyağı da en çok artış gösteren ürünler arasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzelerdeki fiyat artışını yüzde 21,57 ile "taze veya soğutulmuş yeşil baklagil sebzeleri" ve yüzde 16,67 ile "diğer sütler ve krema" kategorileri izledi.Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 16,42 ile tereyağı ve sütten elde edilen diğer yağlar, yüzde 15,51 ile mevduat kabul eden kuruluşlara yapılan doğrudan ödemeler, yüzde 15,4 ile çiğ ve tam yağlı süt, yüzde 14,7 ile taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı veya saplı sebzeler yer aldı.En çok hangi ürünlerin fiyatı düştü?Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 32,44 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bunu yüzde 16,64 ile ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler, yüzde 6,79 ile kadın ve kız çocuk giysileri, yüzde 5,66 ile erkek ve erkek çocuk giysileri, yüzde 5,48 ile bebek giysileri (0-2 yaş), yüzde 4,64 ile diğer bilgi ve iletişim ekipmanları takip etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/ito-acikladi-subat-ayinin-zam-sampiyonu-belli-oldu--1103929968.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), fiyat artışı