Trump'tan Starmer'a sert sözler: İran gerilimi Londra-Washington hattını sarstı
Trump’tan Starmer’a sert sözler: İran gerilimi Londra-Washington hattını sarstı
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı İran konusundaki tutumu nedeniyle eleştirdi. Trump, Starmer'ın 'Müslüman seçmenlere oynuyor...
ABD ile İngiltere arasında İran gerilimi üzerinden yeni bir tartışma yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına başlangıçta destek vermemesini eleştirdi.Trump’ın, İngiliz basınına verdiği röportajda Starmer için 'yardımcı olmadı' ifadesini kullandığı aktarıldı. Starmer’ın Müslüman seçmenlere oynuyor olabileceği sorulduğunda ise “olabilir” yanıtını verdiği belirtildi.Trump’ın ayrıca İngiltere için “Artık eskisi kadar tanınabilir bir ülke değil” dediği kaydedildi.Üs krizi nasıl başladı?İngiltere’nin, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarında bazı üslerin kullanımına başlangıçta izin vermediği bildirildi. Özellikle Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia üssünün kullanımı konusunda hukuki değerlendirme yapıldığı ifade edildi.Daha sonra Starmer’ın, ABD’nin İran’daki füze hedeflerine yönelik operasyonlar için İngiliz üslerini kullanmasına izin verdiği açıklandı. Ancak bu kararın ülkede tartışma yarattığı aktarıldı.Kamuoyu desteği zayıfYouGov anketine göre İngiliz kamuoyunun önemli bir bölümünün ABD’nin İran’a askeri müdahalesine karşı çıktığı belirtildi. Halkın yarısının ABD’nin İngiliz üslerini kullanmasına da sıcak bakmadığı kaydedildi.Muhafazakar ve sağ partilerden bazı isimlerin Starmer’ı eleştirdiği, buna karşılık Liberal Demokratlar ve Yeşillerin konunun parlamentoya taşınmasını istediği ifade edildi.Yeşil Parti liderinin ABD’yi “kontrolden çıkmış bir devlet” olarak nitelendirdiği ve İngiltere’nin kararını geri çekmesi çağrısı yaptığı aktarıldı.İlişkilerde soğuma mı?Trump’ın, “Bu en sağlam ilişkilerden biriydi” dediği ve İngiltere ile ilişkilerin eskisi gibi olmadığını söylediği belirtildi. NATO müttefikleri arasında Fransa’yı övdüğü, ancak İngiltere’nin “farklı bir tutum” sergilediğini dile getirdiği kaydedildi.
Trump’tan Starmer’a sert sözler: İran gerilimi Londra-Washington hattını sarstı

17:08 03.03.2026
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ı İran konusundaki tutumu nedeniyle eleştirdi. Trump, Starmer’ın 'Müslüman seçmenlere oynuyor olabileceğini' söyledi.
ABD ile İngiltere arasında İran gerilimi üzerinden yeni bir tartışma yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına başlangıçta destek vermemesini eleştirdi.
Trump’ın, İngiliz basınına verdiği röportajda Starmer için 'yardımcı olmadı' ifadesini kullandığı aktarıldı. Starmer’ın Müslüman seçmenlere oynuyor olabileceği sorulduğunda ise “olabilir” yanıtını verdiği belirtildi.
Trump’ın ayrıca İngiltere için “Artık eskisi kadar tanınabilir bir ülke değil” dediği kaydedildi.

Üs krizi nasıl başladı?

İngiltere’nin, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarında bazı üslerin kullanımına başlangıçta izin vermediği bildirildi. Özellikle Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia üssünün kullanımı konusunda hukuki değerlendirme yapıldığı ifade edildi.
Daha sonra Starmer’ın, ABD’nin İran’daki füze hedeflerine yönelik operasyonlar için İngiliz üslerini kullanmasına izin verdiği açıklandı. Ancak bu kararın ülkede tartışma yarattığı aktarıldı.

Kamuoyu desteği zayıf

YouGov anketine göre İngiliz kamuoyunun önemli bir bölümünün ABD’nin İran’a askeri müdahalesine karşı çıktığı belirtildi. Halkın yarısının ABD’nin İngiliz üslerini kullanmasına da sıcak bakmadığı kaydedildi.
Muhafazakar ve sağ partilerden bazı isimlerin Starmer’ı eleştirdiği, buna karşılık Liberal Demokratlar ve Yeşillerin konunun parlamentoya taşınmasını istediği ifade edildi.
Yeşil Parti liderinin ABD’yi “kontrolden çıkmış bir devlet” olarak nitelendirdiği ve İngiltere’nin kararını geri çekmesi çağrısı yaptığı aktarıldı.

İlişkilerde soğuma mı?

Trump’ın, “Bu en sağlam ilişkilerden biriydi” dediği ve İngiltere ile ilişkilerin eskisi gibi olmadığını söylediği belirtildi. NATO müttefikleri arasında Fransa’yı övdüğü, ancak İngiltere’nin “farklı bir tutum” sergilediğini dile getirdiği kaydedildi.
