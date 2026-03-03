Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/trumpin-boynundaki-kizariklik-gundem-olmustu-beyaz-saraydan-ilk-aciklama-1103950075.html
Trump’ın boynundaki kızarıklık gündem olmuştu: Beyaz Saray'dan ilk açıklama
Trump’ın boynundaki kızarıklık gündem olmuştu: Beyaz Saray'dan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın boynunda görülen kızarıklığın kullandığı bir cilt kreminden kaynaklandığı açıklandı. Ancak kremin hangi rahatsızlık için... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T00:03+0300
2026-03-03T00:03+0300
dünya
donald trump
beyaz saray
biyolojik leke
büyük kırmızı leke
hastalık
hastalık belirtileri
salgın hastalık
bulaşıcı hastalık
kronik hastalık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103949904_0:111:705:508_1920x0_80_0_0_7760a0512e4635c5f04a2b49f8ac19b9.jpg
Beyaz Saray’ın Doğu Salonu’nda düzenlenen Onur Madalyası töreninde çekilen yakın plan fotoğraflar, Donald Trump’ın boynundaki kırmızı lekenin kamuoyunun gündemine gelmesine yol açtı.Trump'ın doktoru Sean Barbabella tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın boynunun sağ tarafında önleyici amaçlı, yaygın olarak kullanılan bir kremi bir haftadır uyguladığı ve kızarıklığın birkaç hafta daha sürebileceği belirtildi. Ancak kremin hangi rahatsızlık için kullanıldığına ilişkin detay paylaşılmadı.79 yaşındaki Trump, geçen ocak ayında yemin ederek göreve başladığında yemin eden en yaşlı başkan olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/trump-basindan-beri-4---5-haftalik-bir-sure-ongorduk-1103947450.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103949904_3:0:703:525_1920x0_80_0_0_faa0be14efac7011a187d99c7d576080.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, beyaz saray, biyolojik leke, büyük kırmızı leke, hastalık, hastalık belirtileri, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, genetik hastalık
donald trump, beyaz saray, biyolojik leke, büyük kırmızı leke, hastalık, hastalık belirtileri, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, genetik hastalık

Trump’ın boynundaki kızarıklık gündem olmuştu: Beyaz Saray'dan ilk açıklama

00:03 03.03.2026
© AP PhotoDonald Trump'ın boynundaki kırmızı leke
Donald Trump'ın boynundaki kırmızı leke - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
© AP Photo
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump’ın boynunda görülen kızarıklığın kullandığı bir cilt kreminden kaynaklandığı açıklandı. Ancak kremin hangi rahatsızlık için kullanıldığına dair detay verilmedi.
Beyaz Saray’ın Doğu Salonu’nda düzenlenen Onur Madalyası töreninde çekilen yakın plan fotoğraflar, Donald Trump’ın boynundaki kırmızı lekenin kamuoyunun gündemine gelmesine yol açtı.
Trump'ın doktoru Sean Barbabella tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın boynunun sağ tarafında önleyici amaçlı, yaygın olarak kullanılan bir kremi bir haftadır uyguladığı ve kızarıklığın birkaç hafta daha sürebileceği belirtildi. Ancak kremin hangi rahatsızlık için kullanıldığına ilişkin detay paylaşılmadı.
79 yaşındaki Trump, geçen ocak ayında yemin ederek göreve başladığında yemin eden en yaşlı başkan olmuştu.
Президент США Дональд Трамп жестикулирует во время выступления во время брифинга для прессы в Белом доме, США - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
DÜNYA
Trump: Başından beri 4 - 5 haftalık bir süre öngördük
Dün, 20:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала