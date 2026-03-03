https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/trumpin-boynundaki-kizariklik-gundem-olmustu-beyaz-saraydan-ilk-aciklama-1103950075.html
Trump’ın boynundaki kızarıklık gündem olmuştu: Beyaz Saray'dan ilk açıklama
Beyaz Saray’ın Doğu Salonu’nda düzenlenen Onur Madalyası töreninde çekilen yakın plan fotoğraflar, Donald Trump’ın boynundaki kırmızı lekenin kamuoyunun gündemine gelmesine yol açtı.Trump'ın doktoru Sean Barbabella tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın boynunun sağ tarafında önleyici amaçlı, yaygın olarak kullanılan bir kremi bir haftadır uyguladığı ve kızarıklığın birkaç hafta daha sürebileceği belirtildi. Ancak kremin hangi rahatsızlık için kullanıldığına ilişkin detay paylaşılmadı.79 yaşındaki Trump, geçen ocak ayında yemin ederek göreve başladığında yemin eden en yaşlı başkan olmuştu.
