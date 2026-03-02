https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/trump-basindan-beri-4---5-haftalik-bir-sure-ongorduk-1103947450.html

Trump: Başından beri 4 - 5 haftalık bir süre öngördük

Trump: Başından beri 4 - 5 haftalık bir süre öngördük

Trump, İran operasyonlarının muhtemelen 4 ila 5 hafta süreceğini, ancak bundan çok daha fazlasına da hazır olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, İran'a yönelik operasyonda başından beri 4 ila 5 haftalık bir süre öngördüklerini ancak bundan çok daha uzun süre devam etme kapasiteleri olduğunu igade etti."Birileri 'Trump sıkılacak' diyor. Ben sıkılmam. Bunun sıkıcı bir yanı yok" diyen Donald Trump, devam eden operasyon sırasında 10 İran gemisini batırdıklarını iddia etti. Trump "Birincisi, İran'ın füze yeteneklerini yok ediyoruz ve bunun saatlik olarak gerçekleştiğini görüyorsunuz; yepyeni ve oldukça iyi füzeler üretme kapasiteleri de var. İkincisi, donanmalarını yok ediyoruz. Zaten 10 gemiyi batırdık. Denizin dibindeler" dedi.Trump "Askeri liderliği ortadan kaldırmak için dört hafta öngörmüştük ve bildiğiniz gibi bu yaklaşık bir saat içinde yapıldı" ifadelerini de kullandı.

