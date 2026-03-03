Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/trump-iranin-fuze-rampalari-tukeniyor-bizim-savunma-sirketleri-silah-uretmek-icin-acil-talimat-1103974947.html
Trump: İran’ın füze rampaları tükeniyor, bizim savunma şirketleri silah üretmek için ‘acil talimat’ altında
Trump: İran’ın füze rampaları tükeniyor, bizim savunma şirketleri silah üretmek için ‘acil talimat’ altında
Basına açıklamalarına devam eden ABD Başkanı Trump, bu kez Politico'ya konuştu. İran'ın füze rampalarının tükendiğini öne sürerken, ABD'li savunma...
Donald Trump, bugün verdiği yeni bir röportajda ‘İran’ın kritik silah stoklarının tükenmekte olduğunu ve ülkenin yönetici rejiminden hayatta kalan bazı isimlerle çalışmaya açık olabileceğini’ söyledi.Trump, Politico ile yaklaşık 4 dakika süren telefon görüşmesinde, İran güçlerinin bir süre daha “füze fırlatmayı sürdüreceğinin” beklendiğini ancak Tahran’ın askerî kapasitesinin kademeli olarak zayıflatıldığını savundu.Trump, “Bitiyor, hem de onları atacak yerleri de bitiyor çünkü yok ediliyorlar” diyen Trump, “Füze rampaları tükeniyor” ifadelerini kullandı.Politico, “Bu başkanın bu iddiası yeni olup, pazartesi günü Pentagon’daki brifingde ya da diğer yönetim yetkilileri tarafından kamuoyuna açık şekilde dile getirilmemişti” notunu düştü.‘Şirketlere acil talimat verildi’Trump röportajda, “Orta ve üst orta menzilli mühimmat ve benzeri şeylerden sınırsız miktarda var. Onu saklıyoruz ve üretiyoruz” derken ekledi:‘4-5 hafta ya da birkaç gün’Trump, savaşın dört ya da beş hafta sürebileceğini ya da birkaç gün içinde sona erebileceğini öne sürdü.ABD Başkanı, İran’ın nükleer silah sahibi olmanın eşiğinde olduğunu ya da ABD’ye saldırı kapasitesine ulaşmak üzere bulunduğunu söyleyerek savaşı savundu. Öte yandan Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson pazartesi günü, İsrail’in zaten İran’a saldırmaya hazır olduğunu, bunun da ABD’nin misillemede hedef alınacağı anlamına geleceğini ifade etti.
19:24 03.03.2026 (güncellendi: 19:47 03.03.2026)
Basına açıklamalarına devam eden ABD Başkanı Trump, bu kez Politico’ya konuştu. İran’ın füze rampalarının tükendiğini öne sürerken, ABD’li savunma şirketlerinin silah üretmek için “acil talimatlar” (olağanüstü emirler) altında olduğunu da söyledi. Trump, bu kez ‘savaşın 4-5 hafta ya da birkaç günde bitebileceğini’ öne sürdü.
Donald Trump, bugün verdiği yeni bir röportajda ‘İran’ın kritik silah stoklarının tükenmekte olduğunu ve ülkenin yönetici rejiminden hayatta kalan bazı isimlerle çalışmaya açık olabileceğini’ söyledi.
Trump, Politico ile yaklaşık 4 dakika süren telefon görüşmesinde, İran güçlerinin bir süre daha “füze fırlatmayı sürdüreceğinin” beklendiğini ancak Tahran’ın askerî kapasitesinin kademeli olarak zayıflatıldığını savundu.
Trump, “Bitiyor, hem de onları atacak yerleri de bitiyor çünkü yok ediliyorlar” diyen Trump, “Füze rampaları tükeniyor” ifadelerini kullandı.
Politico, “Bu başkanın bu iddiası yeni olup, pazartesi günü Pentagon’daki brifingde ya da diğer yönetim yetkilileri tarafından kamuoyuna açık şekilde dile getirilmemişti” notunu düştü.

‘Şirketlere acil talimat verildi’

Trump röportajda, “Orta ve üst orta menzilli mühimmat ve benzeri şeylerden sınırsız miktarda var. Onu saklıyoruz ve üretiyoruz” derken ekledi:

Savunma şirketleri ihtiyaç duyduğumuz çeşitli şeyleri üretmek için hızlı bir atılım içinde. Acil talimatı verildi. Hızlı üretiyoruz. Ama sınırsızız, Joe Biden, ne kadar akılsız, bunu kullanmadı.

‘4-5 hafta ya da birkaç gün’

Trump, savaşın dört ya da beş hafta sürebileceğini ya da birkaç gün içinde sona erebileceğini öne sürdü.
ABD Başkanı, İran’ın nükleer silah sahibi olmanın eşiğinde olduğunu ya da ABD’ye saldırı kapasitesine ulaşmak üzere bulunduğunu söyleyerek savaşı savundu. Öte yandan Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson pazartesi günü, İsrail’in zaten İran’a saldırmaya hazır olduğunu, bunun da ABD’nin misillemede hedef alınacağı anlamına geleceğini ifade etti.
