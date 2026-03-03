https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/trump-iranin-fuze-rampalari-tukeniyor-bizim-savunma-sirketleri-silah-uretmek-icin-acil-talimat-1103974947.html

Trump: İran’ın füze rampaları tükeniyor, bizim savunma şirketleri silah üretmek için ‘acil talimat’ altında

Trump: İran’ın füze rampaları tükeniyor, bizim savunma şirketleri silah üretmek için ‘acil talimat’ altında

Sputnik Türkiye

Basına açıklamalarına devam eden ABD Başkanı Trump, bu kez Politico’ya konuştu. İran’ın füze rampalarının tükendiğini öne sürerken, ABD’li savunma... 03.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-03T19:24+0300

2026-03-03T19:24+0300

2026-03-03T19:47+0300

dünya

donald trump

i̇ran

abd

haberler

politico

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103783494_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b29c22b2c426f456a18da393f93cc872.jpg

Donald Trump, bugün verdiği yeni bir röportajda ‘İran’ın kritik silah stoklarının tükenmekte olduğunu ve ülkenin yönetici rejiminden hayatta kalan bazı isimlerle çalışmaya açık olabileceğini’ söyledi.Trump, Politico ile yaklaşık 4 dakika süren telefon görüşmesinde, İran güçlerinin bir süre daha “füze fırlatmayı sürdüreceğinin” beklendiğini ancak Tahran’ın askerî kapasitesinin kademeli olarak zayıflatıldığını savundu.Trump, “Bitiyor, hem de onları atacak yerleri de bitiyor çünkü yok ediliyorlar” diyen Trump, “Füze rampaları tükeniyor” ifadelerini kullandı.Politico, “Bu başkanın bu iddiası yeni olup, pazartesi günü Pentagon’daki brifingde ya da diğer yönetim yetkilileri tarafından kamuoyuna açık şekilde dile getirilmemişti” notunu düştü.‘Şirketlere acil talimat verildi’Trump röportajda, “Orta ve üst orta menzilli mühimmat ve benzeri şeylerden sınırsız miktarda var. Onu saklıyoruz ve üretiyoruz” derken ekledi:‘4-5 hafta ya da birkaç gün’Trump, savaşın dört ya da beş hafta sürebileceğini ya da birkaç gün içinde sona erebileceğini öne sürdü.ABD Başkanı, İran’ın nükleer silah sahibi olmanın eşiğinde olduğunu ya da ABD’ye saldırı kapasitesine ulaşmak üzere bulunduğunu söyleyerek savaşı savundu. Öte yandan Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson pazartesi günü, İsrail’in zaten İran’a saldırmaya hazır olduğunu, bunun da ABD’nin misillemede hedef alınacağı anlamına geleceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/israil-abd-ve-iran-catismasinda-4-gun-karsilikli-fuze-ve-iha-saldirilari-devam-ediyor-hava-sahalari-1103951327.html

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, i̇ran, abd, haberler, politico, abd