Trump: İran Nükleer Anlaşması'nı feshetmeseydim, İran üç yıl önce nükleer silaha sahip olurdu

Eğer Obama'nın korkunç İran Nükleer Anlaşması'nı (JCPOA) feshetmeseydim, İran üç yıl önce nükleer silaha sahip olurdu. Bu, şimdiye kadar imzaladığımız en tehlikeli anlaşmaydı ve eğer yürürlükte kalmasına izin verilmiş olsaydı, dünya şu anda bambaşka bir yer olurdu. Suçu Barack Hüseyin Obama'ya ve uykucu Joe Biden'a atabilirsiniz. Teşekkür ederi̇m başkan Trump!