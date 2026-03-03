https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/trump--iran-nukleer-anlasmasini-feshetmeseydim-iran-uc-yil-once-nukleer-silaha-sahip-olurdu-1103950733.html
Trump: İran Nükleer Anlaşması'nı feshetmeseydim, İran üç yıl önce nükleer silaha sahip olurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) çekilmemesi halinde İran'ın üç yıl önce nükleer... 03.03.2026
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Tahran'ın nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) çekilmemesi durumunda İran'ın üç yıl önce nükleer silah edinebileceğini iddia etti.Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Tahran'ın nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) çekilmemesi durumunda İran'ın üç yıl önce nükleer silah edinebileceğini iddia etti.
Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Eğer Obama'nın korkunç İran Nükleer Anlaşması'nı (JCPOA) feshetmeseydim, İran üç yıl önce nükleer silaha sahip olurdu. Bu, şimdiye kadar imzaladığımız en tehlikeli anlaşmaydı ve eğer yürürlükte kalmasına izin verilmiş olsaydı, dünya şu anda bambaşka bir yer olurdu. Suçu Barack Hüseyin Obama'ya ve uykucu Joe Biden'a atabilirsiniz. Teşekkür ederi̇m başkan Trump!
Şu anda İran nükleer programının işleyişini düzenleyen uluslararası bir anlaşma bulunmuyor. İngiltere, Almanya, Çin, Rusya, ABD, Fransa ve İran tarafından 2015 yılında imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) veya diğer adıyla nükleer anlaşma, Ekim 2025'te sona erdi.