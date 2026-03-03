https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/abd-iran-gorusmeleri-sinsi-bir-saldirinin-ortusu-muydu-1103950192.html
ABD-İran görüşmeleri sinsi bir saldırının örtüsü müydü?
Batı medyası ABD-İran arasındaki müzakerelerin ABD'nin yapacağı saldırıyı saklamak için oluşturulan bir plan olduğunu öne sürdü. Ayrıca İran'ın saldırı planı... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
Batı medyası, İran’a yönelik savaşın aslında planlandığını ve Washington’un Tahran’la nükleer enerji görüşmelerinin sadece bir oyun olduğunu öne sürüyor.Guardian dış haberler editörü Patrick Wintour, şu ifadeleri kullanmıştı:'İran'ın saldırı planı olmadığını ABD'li yetkililer biliyordu'Reuters’ın, konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi yetkilileri pazar günü Kongre personeline kapalı kapılar ardında yaptıkları bilgilendirmede, İran’ın ABD güçlerine önce saldırmayı planladığına dair herhangi bir istihbarat bulunmadığını kabul etti.Reuters’ın haberi, Senatör Mark Warner tarafından da doğrulandı. Warner, İran’dan kaynaklanan yakın bir tehdit olduğuna dair 'hiçbir istihbarat' görmediğini söyledi. Pazar sabahı CNN’in “State of the Union” programına katılan Warner, “İran’ın ABD'ye karşı herhangi bir önleyici saldırı başlatmanın eşiğinde olduğuna dair hiçbir istihbarat görmedim" dedi.'2 müzakerenin ikisin de de saldırıya uğradık'İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABC News’a yaptığı açıklamada “Son 12 ayda ABD ile iki kez müzakere ettik ve her iki seferinde de müzakere ortasında saldırıya uğradık. Bu bizim için çok acı bir deneyim oldu.” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump ise İran liderliğinin şimdi görüşmeleri yeniden başlatmak istediğini iddia etti. The Atlantic’e konuşan Trump, “Konuşmak istiyorlar ve ben de konuşmayı kabul ettim, bu yüzden onlarla görüşeceğim. Bunu daha önce yapmalıydılar" dedi.Ancak İran, ABD ile başka görüşmeler yapmayı reddetti. İran Ulusal Güvenlik Sekreteri Ali Larijani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ile müzakere etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
i̇ran
Batı medyası, İran’a yönelik savaşın aslında planlandığını ve Washington’un Tahran’la nükleer enerji görüşmelerinin sadece bir oyun olduğunu öne sürüyor.
Guardian dış haberler editörü Patrick Wintour, şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bu saldırı, ikinci bir müzakere sürecinin tam ortasında gerçekleşerek, İran rejiminin ABD’nin müzakere teklifini bir daha ciddiye alma ihtimalini tamamen baltalamış olmalı, iki kez canları sıkıldı"
'İran'ın saldırı planı olmadığını ABD'li yetkililer biliyordu'
Reuters’ın, konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi yetkilileri pazar günü Kongre personeline kapalı kapılar ardında yaptıkları bilgilendirmede, İran’ın ABD güçlerine önce saldırmayı planladığına dair herhangi bir istihbarat bulunmadığını kabul etti.
Reuters’ın haberi, Senatör Mark Warner tarafından da doğrulandı. Warner, İran’dan kaynaklanan yakın bir tehdit olduğuna dair 'hiçbir istihbarat' görmediğini söyledi. Pazar sabahı CNN’in “State of the Union” programına katılan Warner, “İran’ın ABD'ye karşı herhangi bir önleyici saldırı başlatmanın eşiğinde olduğuna dair hiçbir istihbarat görmedim" dedi.
'2 müzakerenin ikisin de de saldırıya uğradık'
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABC News’a yaptığı açıklamada “Son 12 ayda ABD ile iki kez müzakere ettik ve her iki seferinde de müzakere ortasında saldırıya uğradık. Bu bizim için çok acı bir deneyim oldu.” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump ise İran liderliğinin şimdi görüşmeleri yeniden başlatmak istediğini iddia etti. The Atlantic’e konuşan Trump, “Konuşmak istiyorlar ve ben de konuşmayı kabul ettim, bu yüzden onlarla görüşeceğim. Bunu daha önce yapmalıydılar" dedi.
Ancak İran, ABD ile başka görüşmeler yapmayı reddetti. İran Ulusal Güvenlik Sekreteri Ali Larijani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ile müzakere etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.