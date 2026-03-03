Türkiye
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
ENAG şubat ayı enflasyonunu açıkladı
Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.ENAG açıkladı: Şubat ayı enflasyon ne oldu?Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Şubat 2026 döneminde yüzde 4,01 oranında artış gösterdi.Yıllık enflasyon ise yüzde 54,14 olarak gerçekleşti.ENAG ocak enflasyonu ne diyordu?ENAG ocak ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 6,32, yıllık yüzde 53,42 olarak açıklamıştı.
09:31 03.03.2026 (güncellendi: 09:32 03.03.2026)
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026'nın şubat ayına ilişkin enflasyon rakamını açıkladı. ENAG'ın verilerine göre şubat ayında enflasyon yüzde 4,01 yıllık ise yüzde 54,14 kaydedildi.
Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG açıkladı: Şubat ayı enflasyon ne oldu?

Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Şubat 2026 döneminde yüzde 4,01 oranında artış gösterdi.
Yıllık enflasyon ise yüzde 54,14 olarak gerçekleşti.

ENAG ocak enflasyonu ne diyordu?

ENAG ocak ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 6,32, yıllık yüzde 53,42 olarak açıklamıştı.
