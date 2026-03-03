https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/enag-subat-ayi-enflasyonunu-acikladi-1103954427.html
ENAG şubat ayı enflasyonunu açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026'nın şubat ayına ilişkin enflasyon rakamını açıkladı. ENAG'ın verilerine göre şubat ayında enflasyon yüzde 4,01 yıllık... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T09:31+0300
2026-03-03T09:31+0300
2026-03-03T09:32+0300
ekonomi̇
enagrup
enflasyon
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100682050_0:313:1024:889_1920x0_80_0_0_feab517b2e817bb51ba0ea0b0255fb70.png
Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.ENAG açıkladı: Şubat ayı enflasyon ne oldu?Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Şubat 2026 döneminde yüzde 4,01 oranında artış gösterdi.Yıllık enflasyon ise yüzde 54,14 olarak gerçekleşti.ENAG ocak enflasyonu ne diyordu?ENAG ocak ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 6,32, yıllık yüzde 53,42 olarak açıklamıştı.
2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100682050_0:217:1024:985_1920x0_80_0_0_03a5f1b2adea319be776f02ff2402e28.png
09:31 03.03.2026 (güncellendi: 09:32 03.03.2026)
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026'nın şubat ayına ilişkin enflasyon rakamını açıkladı. ENAG'ın verilerine göre şubat ayında enflasyon yüzde 4,01 yıllık ise yüzde 54,14 kaydedildi.
Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
ENAG açıkladı: Şubat ayı enflasyon ne oldu?
Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Şubat 2026 döneminde yüzde 4,01 oranında artış gösterdi.
Yıllık enflasyon ise yüzde 54,14 olarak gerçekleşti.
ENAG ocak enflasyonu ne diyordu?
ENAG ocak ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 6,32, yıllık yüzde 53,42 olarak açıklamıştı.