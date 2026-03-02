Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/sgknin-kayit-disi-ve-sahte-sigorta-denetimleri-hiz-kesmedi-41-milyar-ceza-kesildi-1103928951.html
SGK'nın kayıt dışı ve sahte sigorta denetimleri hız kesmedi: 4.1 milyar ceza kesildi
SGK'nın kayıt dışı ve sahte sigorta denetimleri hız kesmedi: 4.1 milyar ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Kayıt dışı çalışma ve sahte sigorta konusunda denetimlerini sürdüren SGK, 135 bin denetim gerçekleştirdi, toplamda 4.1 milyar TL tutarında ceza kesti. 02.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-02T11:27+0300
2026-03-02T11:27+0300
ekonomi̇
sgk
sigorta
sigorta dolandırıcılığı
sahte sigorta
denetim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/07/1067946777_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_44372dcf31242a5cf855cfca3b293190.jpg
Türkiye'de kayıt dışı istihdam ve sahte sigorta konusunda denetimlerini sürdüren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı denetimlerde 7 bin 801 işyerinde, 369 bin kayıt dışı çalışan ortaya çıkardı. Sahte sigorta ve kayıt dışı istihdam tespit edilirken, bu işyerlerine toplamda 4.1 milyar TL tutarında ceza kesildi. Sahte sigorta yapanlara ceza kesildi Sabah'ın haberine göre, SGK kayıt dışı istihdam oranını 2025 yılında yüzde 26 seviyelerine düşürdü. Kayıt dışı ve sahte istihdamla mücadele kapsamında 135 bin 192 denetim yapan SGK, 369 bin 573 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığını, 7 bin 801 iş yerinin de kayıt dışı olduğunu tespit etti. Sahte sigorta yapanlar ve sahte işyeri girişiminde bulananlara da hem parasal hem de cezai yaptırımlar uygulandı. Denetimler sonucunda 4.19 milyar TL idari para cezası önerildi. Tahsil kabiliyeti olmayan kurum alacağı 4.6 milyar TL SGK tarafından terkin edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/yaslilik-sigortasinda-sona-gelindi-sigorta-kapsaminda-neler-var-1103178260.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/07/1067946777_160:0:640:360_1920x0_80_0_0_3167a9cf6fc9147ea540f1e011100fe1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sgk, sigorta, sigorta dolandırıcılığı, sahte sigorta, denetim
sgk, sigorta, sigorta dolandırıcılığı, sahte sigorta, denetim

SGK'nın kayıt dışı ve sahte sigorta denetimleri hız kesmedi: 4.1 milyar ceza kesildi

11:27 02.03.2026
© TRT HaberSGK, başvuru
SGK, başvuru - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
© TRT Haber
Abone ol
Kayıt dışı çalışma ve sahte sigorta konusunda denetimlerini sürdüren SGK, 135 bin denetim gerçekleştirdi, toplamda 4.1 milyar TL tutarında ceza kesti.
Türkiye'de kayıt dışı istihdam ve sahte sigorta konusunda denetimlerini sürdüren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı denetimlerde 7 bin 801 işyerinde, 369 bin kayıt dışı çalışan ortaya çıkardı. Sahte sigorta ve kayıt dışı istihdam tespit edilirken, bu işyerlerine toplamda 4.1 milyar TL tutarında ceza kesildi.

Sahte sigorta yapanlara ceza kesildi

Sabah'ın haberine göre, SGK kayıt dışı istihdam oranını 2025 yılında yüzde 26 seviyelerine düşürdü. Kayıt dışı ve sahte istihdamla mücadele kapsamında 135 bin 192 denetim yapan SGK, 369 bin 573 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığını, 7 bin 801 iş yerinin de kayıt dışı olduğunu tespit etti.
Sahte sigorta yapanlar ve sahte işyeri girişiminde bulananlara da hem parasal hem de cezai yaptırımlar uygulandı. Denetimler sonucunda 4.19 milyar TL idari para cezası önerildi. Tahsil kabiliyeti olmayan kurum alacağı 4.6 milyar TL SGK tarafından terkin edildi.
Yaşlılık - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
EKONOMİ
Yaşlılık sigortasında sona gelindi: Sigorta kapsamında neler var?
1 Şubat, 12:36

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала