SGK'nın kayıt dışı ve sahte sigorta denetimleri hız kesmedi: 4.1 milyar ceza kesildi

SGK'nın kayıt dışı ve sahte sigorta denetimleri hız kesmedi: 4.1 milyar ceza kesildi

02.03.2026

Türkiye'de kayıt dışı istihdam ve sahte sigorta konusunda denetimlerini sürdüren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı denetimlerde 7 bin 801 işyerinde, 369 bin kayıt dışı çalışan ortaya çıkardı. Sahte sigorta ve kayıt dışı istihdam tespit edilirken, bu işyerlerine toplamda 4.1 milyar TL tutarında ceza kesildi. Sahte sigorta yapanlara ceza kesildi Sabah'ın haberine göre, SGK kayıt dışı istihdam oranını 2025 yılında yüzde 26 seviyelerine düşürdü. Kayıt dışı ve sahte istihdamla mücadele kapsamında 135 bin 192 denetim yapan SGK, 369 bin 573 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığını, 7 bin 801 iş yerinin de kayıt dışı olduğunu tespit etti. Sahte sigorta yapanlar ve sahte işyeri girişiminde bulananlara da hem parasal hem de cezai yaptırımlar uygulandı. Denetimler sonucunda 4.19 milyar TL idari para cezası önerildi. Tahsil kabiliyeti olmayan kurum alacağı 4.6 milyar TL SGK tarafından terkin edildi.

