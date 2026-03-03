https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/rusyada-bir-savunma-sirketi-yoneticisine-saldiracakti-ukraynali-kuratoru-tarafindan-uzaktan-1103955189.html

Rusya’da bir savunma şirketi yöneticisine saldıracaktı: Ukraynalı küratörü tarafından uzaktan patlatıldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna gizli servislerinin planladığı bir terör eyleminin daha önlendiğini duyurdu.FSB’nin açıklamasında, “Yekaterinburg’da, Ukrayna gizli servislerinin talimatı üzerine 1985 doğumlu Rusya vatandaşı tarafından planlanan bir terör eylemi önlendi” ifadesi kullanıldı.Şüphelinin Ukraynalı küratörden sahte pasaport, hedef olarak seçilen Sverdlovsk Bölgesi’ndeki bir savunma sanayi işletmesinin yöneticilerinden birinin ikamet adresine ilişkin bilgileri ve iki adet el yapımı patlayıcı aldığı tespit edildi.Saldırgan, Ukrayna gizli servisi mensubundan aldığı talimatlar doğrultusunda hareket ederek sahte pasaportla bir daire kiraladığı ve hedefin arabasını patlatmak üzere el yapımı patlayıcı cihazları saklandıkları yerden çıkardığı ifade edildi.Yakalanmak üzereyken uzaktan patlatıldıAçıklamada, “Sabotajcı, FSB özel kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyon sırasında, Ukraynalı küratörünün uzaktan kumandayla el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu öldü. Güvenlik mensupları veya sivillerden hiçbiri zarar görmedi” diye aktarıldı.Olay yeri incelemesi sırasında, power bank kasasına gizlenmiş ikinci el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Ayrıca, Ukraynalı istihbarat mensubuyla yapılan yazışmaları içeren bir telefon ve sahte bir pasaport da bulundu.

