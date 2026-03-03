https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/bati-medyasi-irana-saldirilar-abdnin-fuze-stoklarini-hizla-tuketiyor-1103952752.html

Batı medyası: İran’a saldırılar, ABD’nin füze stoklarını hızla tüketiyor

Batı medyası: İran’a saldırılar, ABD’nin füze stoklarını hızla tüketiyor

Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle ABD'nin Tomahawk’lar dahil füze stoklarının azaldığı belirtildi. 03.03.2026, Sputnik Türkiye

CNN televizyonunun haberinde, bir üst düzey yetkilinin, füze stoklarının, özellikle de Tomahawk seyir füzeleri ve SM-3 uçaksavar güdümlü füzelerinin azaldığını söylediği aktarıldı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, gerekirse ABD ordusunun İran’a saldırıları 4-5 hafta daha sürdüreceğini dile getirmişti. Trump, dünyanın dört bir yanında depolanmış çok büyük miktarlarda mühimmata sahip olduklarını savunmuştu.Şubat ayında, ABD’nin Ortadoğu’da bulundurduğu Tomahawk füze sayısının 450’nin üzerinde olduğunu ve bunların İran’a saldırılarda kullanılabileceği bildirilmişti. Füzelerin bölgedeki savaş gemilerinde yer aldığı ve kullanıma hazır olduğu belirtilmişti.ABD ve İsrail güçleri, geçtiğimiz Cumartesi günü, İran’a yönelik saldırılar başlattı. Saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybederken sivil yapılar hasar gördü. Ölenler arasında İran'ın dini lideri Ali Hamaney, akrabaları ve birçok üst düzey askeri yetkili de var. Buna karşılık olarak İran, İsrail’e ve ABD’nin Ortadoğu’daki tesislerine saldırılar düzenliyor.

