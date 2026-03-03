https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/rusya-savunma-bakanligi-iki-yerlesim-daha-dusman-guclerden-alindi-1103960209.html
Rusya Savunma Bakanlığı: İki yerleşim daha düşman güçlerden alındı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi. 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T12:16+0300
2026-03-03T12:16+0300
2026-03-03T12:16+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
sumi bölgesi
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Sumı Bölgesi’nin Bobılevka ve Zaporojye Bölgesi’nin Veselyanka yerleşim birimlerinde kontrolün Rus güçlerin eline geçtiği bildiren Bakanlık, son bir gün içerisinde 1.290 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 17 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin uzun menzilli İHA’ları havalandırmak için kullandığı havaalanları, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji ve liman altyapısı tesisleri, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rusya hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 12 adet güdümlü uçak bombası ve 136 uçak tipi İHA’sını engelledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Sumı Bölgesi’nin Bobılevka ve Zaporojye Bölgesi’nin Veselyanka yerleşim birimlerinde kontrolün Rus güçlerin eline geçtiği bildiren Bakanlık, son bir gün içerisinde 1.290 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 17 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.
Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin uzun menzilli İHA’ları havalandırmak için kullandığı havaalanları, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji ve liman altyapısı tesisleri, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rusya hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 12 adet güdümlü uçak bombası ve 136 uçak tipi İHA’sını engelledi.