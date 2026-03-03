https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/rusya-disisleri-rusya-ve-umman-uluslararasi-hukuk-temelinde-bariscil-cozum-arayisina-hazir-1103973400.html

Rusya Dışişleri: Rusya ve Umman uluslararası hukuk temelinde barışçıl çözüm arayışına hazır

Rusya Dışişleri: Rusya ve Umman uluslararası hukuk temelinde barışçıl çözüm arayışına hazır

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Umman’ın, BM dahil uluslararası hukuk normlarına dayalı olarak uzlaşıya yönelik barışçıl çözümleri desteklemeye hazır... 03.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-03T18:24+0300

2026-03-03T18:24+0300

2026-03-03T18:24+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

umman

birleşmiş milletler (bm)

bölgesel istikrar

uluslararası hukuk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103001639_0:27:748:448_1920x0_80_0_0_93e56a4f7e80116037b3549f730ec481.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Umman’ın uluslararası krizlerin çözümünde barışçıl yöntemleri destekleme konusunda mutabık kaldığını bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, iki ülkenin, özellikle Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde, temel uluslararası hukuk normlarına saygı göstererek uzlaşıya dayalı barışçıl çözümler aramaya katkıda bulunmaya hazır olduğu belirtildi.Açıklamada, bu kararın iki ülke dışişleri bakanlarının görüşmesi sonucunda ortaya çıktığı ifade edilerek, Rusya ve Umman’ın uluslararası hukuk ilkelerine bağlılık vurgusu yaptığı kaydedildi. Bu yaklaşımın özellikle bölgesel gerilimlerin azaltılması ve küresel istikrarın güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/iran-son-saldirilari-umman-ve-cenevrede-yapilan-gorusmelere-tam-bir-ihanet-olarak-degerlendiriyor-1103966129.html

rusya

umman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya dışişleri bakanlığı, rusya, umman, birleşmiş milletler (bm), bölgesel istikrar, uluslararası hukuk