Rusya Dışişleri: Rusya ve Umman uluslararası hukuk temelinde barışçıl çözüm arayışına hazır
Rusya Dışişleri: Rusya ve Umman uluslararası hukuk temelinde barışçıl çözüm arayışına hazır
03.03.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Umman’ın uluslararası krizlerin çözümünde barışçıl yöntemleri destekleme konusunda mutabık kaldığını bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, iki ülkenin, özellikle Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde, temel uluslararası hukuk normlarına saygı göstererek uzlaşıya dayalı barışçıl çözümler aramaya katkıda bulunmaya hazır olduğu belirtildi.Açıklamada, bu kararın iki ülke dışişleri bakanlarının görüşmesi sonucunda ortaya çıktığı ifade edilerek, Rusya ve Umman’ın uluslararası hukuk ilkelerine bağlılık vurgusu yaptığı kaydedildi. Bu yaklaşımın özellikle bölgesel gerilimlerin azaltılması ve küresel istikrarın güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.
