RTÜK duyurdu: Öğretmenin öldürüldüğü saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi

İstanbul Çekmeköy’de 17 yaşındaki lise öğrencisi F.S.B’nin bir öğretmeni öldürüp bir öğretmen ile bir öğrenciyi yaraladığı olayla ilgili yayın yasağı... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki lise öğrencisi F.S.B’nin bir öğretmeni öldürdüğü, bir öğretmen ile bir öğrenciyi de yaraladığı bildirildi.Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın talebi üzerine mahkemeden yayın yasağı kararı çıktı.RTÜK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 2026/1970 sayılı kararı doğrultusunda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen olay hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır."
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki lise öğrencisi F.S.B’nin bir öğretmeni öldürdüğü, bir öğretmen ile bir öğrenciyi de yaraladığı bildirildi.
Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın talebi üzerine mahkemeden yayın yasağı kararı çıktı.
RTÜK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 2026/1970 sayılı kararı doğrultusunda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen olay hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır."