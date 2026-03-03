Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/rtuk-duyurdu-ogretmenin-olduruldugu-saldiriya-iliskin-yayin-yasagi-getirildi-1103960049.html
RTÜK duyurdu: Öğretmenin öldürüldüğü saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
RTÜK duyurdu: Öğretmenin öldürüldüğü saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Çekmeköy’de 17 yaşındaki lise öğrencisi F.S.B’nin bir öğretmeni öldürüp bir öğretmen ile bir öğrenciyi yaraladığı olayla ilgili yayın yasağı... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T12:14+0300
2026-03-03T12:14+0300
türki̇ye
yayın yasağı
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
öğretmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087828180_3:0:1022:573_1920x0_80_0_0_6c2572cb5410097748d98b6b8c271cce.jpg
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki lise öğrencisi F.S.B’nin bir öğretmeni öldürdüğü, bir öğretmen ile bir öğrenciyi de yaraladığı bildirildi.Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın talebi üzerine mahkemeden yayın yasağı kararı çıktı.RTÜK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 2026/1970 sayılı kararı doğrultusunda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen olay hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/istanbulda-okulda-saldiri-bir-ogrenci-iki-ogretmeni-ve-bir-ogrenciyi-bicakla-yaraladi-1103934160.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087828180_130:0:894:573_1920x0_80_0_0_296caf343d1805fcfc5bb412d8ff565c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yayın yasağı, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), öğretmen
yayın yasağı, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), öğretmen

RTÜK duyurdu: Öğretmenin öldürüldüğü saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi

12:14 03.03.2026
© FotoğrafRTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı
RTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
© Fotoğraf
Abone ol
İstanbul Çekmeköy’de 17 yaşındaki lise öğrencisi F.S.B’nin bir öğretmeni öldürüp bir öğretmen ile bir öğrenciyi yaraladığı olayla ilgili yayın yasağı getirildi. İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliği kararı doğrultusunda, RTÜK, yayıncı kuruluşlara mahkeme kararına riayet edilmesi çağrısı yaptı.
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki lise öğrencisi F.S.B’nin bir öğretmeni öldürdüğü, bir öğretmen ile bir öğrenciyi de yaraladığı bildirildi.
Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın talebi üzerine mahkemeden yayın yasağı kararı çıktı.
RTÜK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 2026/1970 sayılı kararı doğrultusunda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen olay hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır."
Çekmeköy okul - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
TÜRKİYE
İstanbul'da okulda saldırı: Fatma Nur öğretmen hayatını kaybetti
Dün, 13:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала