Okulda öğrencisi tarafından öldürülmüştü: Fatma Nur öğretmene veda

Çekmeköy'de görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için okulunda tören düzenlendi. 03.03.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucunda hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik için okulunda tören düzenlendi. Meslektaşları ve öğrencileri törende Çelik için gözyaşı döktü. Tören alanındaki öğretmenler, "Şiddete Dur De!" sloganıyla olaya tepkilerini gösterdi. Çelik'in cenazesi Konya'ya gönderildi. Sözün bittiği yerdeyizOkulda düzenlenen törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çelik'in okuldaki mesai arkadaşları, öğrencileri ve çok sayıda meslektaşı ile eğitim sendikalarının temsilcileri katıldı.Bu hüzünlü günde sözün bittiği yerde olduklarını söyleyen Bakan Yardımcısı Yılmaz kanuni tedbirlerin alındığını belirterek, "Bunlarla ilgili çalışmalar her zaman yürütülüyor. Sayın Bakanımızın öncülüğünde Öğretmen Meslek Kanunu'nda öğretmenlerimize yönelik tehdit, hakaret ve her türlü cana kastedecek şeylere yönelik suçun artırılmasına dair bir kararımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde kabul edildi. Aynı şekilde okullarımızda disiplin cezaları ağırlaştırıldı ama şu var ki cezaların ağırlaştırılması, kanunların olması, toplumumuzdaki bu hadiselere bizim daha da dikkat etmemizi gerektiriyor." diye konuştu.Meslektaşları ve öğrencileri gözyaşlarıyla veda ettiAynı okulda görev yapan öğretmen Harun Demirel, uzun yıllardır birlikte çalıştıkları Çelik'in öğrencileriyle diyaloğu iyi olan bir öğretmen olduğunu anlattı. Saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu, okuldaki rehber öğretmenlerin buna ilişkin tutanaklarının bulunduğunu aktaran Demirel, "Rehber öğretmenine 'Bu okulda birilerine zarar vereceğim.' cümleleri kuran bir öğrenci. Daha önceden de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatmış, 8 günlük tedavi süreci sonrası velisinin isteği üzerine bir imza karşılığında 20 Şubat'ta çıkarılmış. Elinde bıçakla bir hafta on gündür, belki de daha önceden de geldi, fark etmedik." diye konuştu. Demirel, saldırgan öğrencinin olay günü birkaç sınıfa daha girdiğini, öğretmenler engellemese belki de daha fazla kişiye zarar vereceğini söyledi.Büyük üzüntü yaşadılar Özel eğitim sınıfı öğretmeni Emine İlbeyli ise bir meslektaşını kaybetmenin verdiği üzüntüyü yaşadığını ifade ederek, Çelik'in öğrencileri Ömer Tuğra Kaya ve Kuzey Tatlı, öğretmenlerinin herkesle çok iyi anlaştığını, elinden geldiği kadar herkesi dersten geçirmek için çabaladığını ve onu çok sevdiklerini dile getirdi.Öğrencilerden Kübra Bayraktar, olayın kendi sınıfında olduğunu, saldırgan öğrencinin bir anda içeri girip bıçağını çıkardığını anlatarak, yaşadıkları şoku atlatamadıklarını ifade etti. Mezun öğrencilerden Semih Eren, çok üzgün olduğunu belirterek, öğretmeninin tüm öğrencilere yardım etmeye çalışan iyi ve yardımsever biri olduğunu kaydetti.Şiddete dur de sloganıyla tepki gösterdiler Tören alanındaki öğretmenler, "Şiddete Dur De!" sloganıyla olaya tepkilerini gösterdi.İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere, yaptığı tezkiye konuşmasının ardından helallik istediği ve dua ettiği Çelik'in cenaze namazını kıldırdı. Çelik'in cenazesi, teşrik tekbirleri, dua ve alkışlarla yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği Konya'ya uğurlandı.

