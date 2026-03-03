https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/mhpden-yeni-kanun-teklifi-3-ilce-birlesip-il-olsun-1103967761.html
MHP'den yeni kanun teklifi: '3 ilçe birleşip il olsun'
MHP'den yeni kanun teklifi: '3 ilçe birleşip il olsun'
Sputnik Türkiye
MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini de kapsayacak şekilde Ereğli adıyla yeni bir il kurulmasını öngören kanun... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T14:51+0300
2026-03-03T14:51+0300
2026-03-03T14:51+0300
türki̇ye
mhp
kanun teklifi
il
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103968578_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3e5d14d57446c14ad48d8f220b1e3970.jpg
MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunduğu öneriyi sosyal medya hesabından duyurdu. Koçak, paylaşımında iki belgeye yer vererek Ereğli adıyla yeni bir il kurulması teklifini Meclis’e sunduğunu açıkladı.Ereğli ili önerisiTeklifte, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini de kapsayacak şekilde Ereğli adıyla yeni bir il kurulması öngörülüyor. Koçak, Ereğli’nin Konya’nın en büyük dördüncü ilçesi olduğunu hatırlatarak bölgedeki potansiyele dikkat çekti.Koçak, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Konya’nın en önde gelen ilçelerinden olan Ereğli’nin il olmasını öngören “Ereğli Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi” başlıklı yasama çalışmamızı TBMM Başkanlığına sundum. Teklifle, hâlihazırda Ereğli ilçesine bağlı olan Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin ilçe statüsüne çıkarılması da hedefleniyor."Koçak ayrıca, “Konya’mız ve Ereğli için hayırlara vesile olsun” dedi.Mahalleler için 'ilçe statüsü' hedefiKanun teklifinde, Ereğli ilçesine bağlı Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin ilçe statüsüne çıkarılması hedefi de yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/fatihte-raydan-cikan-tramvay-karsi-yonden-gelen-tramvaya-carpti-1103955946.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103968578_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d0b2451e2f46e2a1d9c0266c443f9621.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mhp, kanun teklifi, il
MHP'den yeni kanun teklifi: '3 ilçe birleşip il olsun'
MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini de kapsayacak şekilde Ereğli adıyla yeni bir il kurulmasını öngören kanun teklifini TBMM’ye sundu. Koçak, Ereğli’nin Konya’nın en büyük dördüncü ilçesi olduğunu belirtti.
MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunduğu öneriyi sosyal medya hesabından duyurdu. Koçak, paylaşımında iki belgeye yer vererek Ereğli adıyla yeni bir il kurulması teklifini Meclis’e sunduğunu açıkladı.
Teklifte, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini de kapsayacak şekilde Ereğli adıyla yeni bir il kurulması öngörülüyor. Koçak, Ereğli’nin Konya’nın en büyük dördüncü ilçesi olduğunu hatırlatarak bölgedeki potansiyele dikkat çekti.
Koçak, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Konya’nın en önde gelen ilçelerinden olan Ereğli’nin il olmasını öngören “Ereğli Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi” başlıklı yasama çalışmamızı TBMM Başkanlığına sundum. Teklifle, hâlihazırda Ereğli ilçesine bağlı olan Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin ilçe statüsüne çıkarılması da hedefleniyor."
Koçak ayrıca, “Konya’mız ve Ereğli için hayırlara vesile olsun” dedi.
Mahalleler için 'ilçe statüsü' hedefi
Kanun teklifinde, Ereğli ilçesine bağlı Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin ilçe statüsüne çıkarılması hedefi de yer aldı.