https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/mhpden-yeni-kanun-teklifi-3-ilce-birlesip-il-olsun-1103967761.html

MHP'den yeni kanun teklifi: '3 ilçe birleşip il olsun'

MHP'den yeni kanun teklifi: '3 ilçe birleşip il olsun'

Sputnik Türkiye

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini de kapsayacak şekilde Ereğli adıyla yeni bir il kurulmasını öngören kanun... 03.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-03T14:51+0300

2026-03-03T14:51+0300

2026-03-03T14:51+0300

türki̇ye

mhp

kanun teklifi

il

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103968578_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3e5d14d57446c14ad48d8f220b1e3970.jpg

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunduğu öneriyi sosyal medya hesabından duyurdu. Koçak, paylaşımında iki belgeye yer vererek Ereğli adıyla yeni bir il kurulması teklifini Meclis’e sunduğunu açıkladı.Ereğli ili önerisiTeklifte, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerini de kapsayacak şekilde Ereğli adıyla yeni bir il kurulması öngörülüyor. Koçak, Ereğli’nin Konya’nın en büyük dördüncü ilçesi olduğunu hatırlatarak bölgedeki potansiyele dikkat çekti.Koçak, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Konya’nın en önde gelen ilçelerinden olan Ereğli’nin il olmasını öngören “Ereğli Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi” başlıklı yasama çalışmamızı TBMM Başkanlığına sundum. Teklifle, hâlihazırda Ereğli ilçesine bağlı olan Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin ilçe statüsüne çıkarılması da hedefleniyor."Koçak ayrıca, “Konya’mız ve Ereğli için hayırlara vesile olsun” dedi.Mahalleler için 'ilçe statüsü' hedefiKanun teklifinde, Ereğli ilçesine bağlı Aziziye, Belkaya ve Zengen mahallelerinin ilçe statüsüne çıkarılması hedefi de yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/fatihte-raydan-cikan-tramvay-karsi-yonden-gelen-tramvaya-carpti-1103955946.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mhp, kanun teklifi, il