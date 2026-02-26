Türkiye
MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü 72 gülle kutladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü 72 gülden oluşan çiçek ve özel bir tablo ile kutladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 72'inci doğum gününde 72 gülden oluşan çiçek ile özel bir tablo hediye etti. MHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin 72. yaş gününü kutlayarak zat-ı devletlerine 72 gülden oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür olarak hazırlanmış, üst kısmında Allah (c.c.) ismi, alt kısmında Hz. Muhammed (s.a.v.) ismi yer alırken, harita içerisinde Fetih Suresi 1. ve 2. ayetlerin bulunduğu, köşelerinde dört halifeye ait isimlerin yer aldığı, Anadolu Türk desenleri yine lazer gravür olarak işlenmiş, zirkon taşlarla süslenmiş ve kuyum işçiliği marifeti ile metal katmanlar halinde hazırlanıp özel bir mine boyama yöntemi kullanılarak renklendirilmiş, sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde tek adet olarak hazırlanan bir tablo göndermişlerdir."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 72'inci doğum gününde 72 gülden oluşan çiçek ile özel bir tablo hediye etti.
MHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin 72. yaş gününü kutlayarak zat-ı devletlerine 72 gülden oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür olarak hazırlanmış, üst kısmında Allah (c.c.) ismi, alt kısmında Hz. Muhammed (s.a.v.) ismi yer alırken, harita içerisinde Fetih Suresi 1. ve 2. ayetlerin bulunduğu, köşelerinde dört halifeye ait isimlerin yer aldığı, Anadolu Türk desenleri yine lazer gravür olarak işlenmiş, zirkon taşlarla süslenmiş ve kuyum işçiliği marifeti ile metal katmanlar halinde hazırlanıp özel bir mine boyama yöntemi kullanılarak renklendirilmiş, sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde tek adet olarak hazırlanan bir tablo göndermişlerdir."
