https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/mart-ayi-kira-zam-orani-belli-oldu-1103954312.html
Mart ayı kira zam oranı belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu'nun şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla kira zam oranı yeniden belirlendi. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T10:06+0300
2026-03-03T10:06+0300
2026-03-03T10:12+0300
ekonomi̇
kira
zam
enflasyon
Şubat ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. 2026 Mart ayı kira zammı açıklandı. Konut kiralarına yapılacak artışlar TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Bu kapsamda ev sahipleri, şubat ayında konut kiralarına güncel TÜFE oranı üzerinden zam uyguluyor.Mart 2026 kira zam oranı ne kadar oldu? Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 33.39 olarak öne çıktı.
kira, kira zam oranı, mart ayı kira zam, mart kira zam, son dakika enflasyon
10:06 03.03.2026 (güncellendi: 10:12 03.03.2026)
Türkiye İstatistik Kurumu'nun şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla kira zam oranı yeniden belirlendi. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 33.39 olarak öne çıktı.
Şubat ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. 2026 Mart ayı kira zammı açıklandı.
Konut kiralarına yapılacak artışlar TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Bu kapsamda ev sahipleri, şubat ayında konut kiralarına güncel TÜFE oranı üzerinden zam uyguluyor.
Mart 2026 kira zam oranı ne kadar oldu?
Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 33.39 olarak öne çıktı.