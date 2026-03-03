Türkiye
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/mart-ayi-kira-zam-orani-belli-oldu-1103954312.html
Mart ayı kira zam oranı belli oldu
Sputnik Türkiye
03.03.2026
2026-03-03T10:06+0300
2026-03-03T10:12+0300
Şubat ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. 2026 Mart ayı kira zammı açıklandı. Konut kiralarına yapılacak artışlar TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Bu kapsamda ev sahipleri, şubat ayında konut kiralarına güncel TÜFE oranı üzerinden zam uyguluyor.Mart 2026 kira zam oranı ne kadar oldu? Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 33.39 olarak öne çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/subat-ayi-enflasyonu-aciklandi-1103953438.html
Mart ayı kira zam oranı belli oldu

10:06 03.03.2026 (güncellendi: 10:12 03.03.2026)
Türkiye İstatistik Kurumu'nun şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla kira zam oranı yeniden belirlendi. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 33.39 olarak öne çıktı.
Şubat ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. 2026 Mart ayı kira zammı açıklandı.
Konut kiralarına yapılacak artışlar TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Bu kapsamda ev sahipleri, şubat ayında konut kiralarına güncel TÜFE oranı üzerinden zam uyguluyor.

Mart 2026 kira zam oranı ne kadar oldu?

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 33.39 olarak öne çıktı.
