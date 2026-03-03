https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/mart-ayi-kira-zam-orani-belli-oldu-1103954312.html

Mart ayı kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla kira zam oranı yeniden belirlendi. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı... 03.03.2026, Sputnik Türkiye

Şubat ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. 2026 Mart ayı kira zammı açıklandı. Konut kiralarına yapılacak artışlar TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Bu kapsamda ev sahipleri, şubat ayında konut kiralarına güncel TÜFE oranı üzerinden zam uyguluyor.Mart 2026 kira zam oranı ne kadar oldu? Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 33.39 olarak öne çıktı.

