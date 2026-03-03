Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/macron-fransa-abd-ve-israilin-irana-yonelik-eylemlerini-onaylamiyor-1103978136.html
Macron: Fransa, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik eylemlerini onaylamıyor
Macron: Fransa, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik eylemlerini onaylamıyor
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonu uluslararası hukuk çerçevesi dışında olduğunu belirterek... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T23:50+0300
2026-03-03T23:50+0300
dünya
emmanuel macron
fransa
abd
i̇srail
i̇ran
ortadoğu
nükleer program
rafale savaş uçakları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091222322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6cc7a727f1dfe84c19e8f87d5364ea10.jpg
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği askeri operasyonu desteklemediklerini ifade etti. Ulusa sesleniş konuşmasında Macron, “Bu operasyon uluslararası hukuk çerçevesinin dışında gerçekleştirildi, bunu onaylamamız mümkün değil” dedi.Ancak Macron, bölgedeki gerilimin tırmanmasından İran’ı sorumlu tuttu. İran’ın tehlikeli bir nükleer program geliştirdiğini ve komşu ülkelerdeki terörist grupları silahlandırıp finanse ettiğini öne süren Macron, bu durumun gerilimi artırdığını belirtti.Macron, Ortadoğu’da kalıcı bir barışın ancak diplomasi yoluyla mümkün olabileceğini vurguladı. Ayrıca, İsrail’in Lübnan’da olası bir kara operasyonu başlatmasının tehlikeli bir tırmanış ve stratejik bir hata olacağını ifade etti.Öte yandan, Fransa yönetimi, Ortadoğu’daki müttefik ülkelerin havaalanlarına Rafale savaş uçakları, hava savunma sistemleri ve radarlar yerleştirdiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/fransa-disisleri-fransa-ortaklarini-savunmaya-hazir-1103961874.html
fransa
i̇srail
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091222322_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_833f289b4146a878c6b9757d411565c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emmanuel macron, fransa, abd, i̇srail, i̇ran, ortadoğu, nükleer program, rafale savaş uçakları
emmanuel macron, fransa, abd, i̇srail, i̇ran, ortadoğu, nükleer program, rafale savaş uçakları

Macron: Fransa, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik eylemlerini onaylamıyor

23:50 03.03.2026
© AP Photo / Sarah MeyssonnierFrench President Emmanuel Macron delivers a statement as part of Nigerian President Bola Tinubu's two-day state visit to France, Thursday, Nov. 28, 2024 at the Elysee Palace in Paris. (Sarah Meyssonnier/Pool via AP)
French President Emmanuel Macron delivers a statement as part of Nigerian President Bola Tinubu's two-day state visit to France, Thursday, Nov. 28, 2024 at the Elysee Palace in Paris. (Sarah Meyssonnier/Pool via AP) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonu uluslararası hukuk çerçevesi dışında olduğunu belirterek desteklemediklerini açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği askeri operasyonu desteklemediklerini ifade etti. Ulusa sesleniş konuşmasında Macron, “Bu operasyon uluslararası hukuk çerçevesinin dışında gerçekleştirildi, bunu onaylamamız mümkün değil” dedi.
Ancak Macron, bölgedeki gerilimin tırmanmasından İran’ı sorumlu tuttu. İran’ın tehlikeli bir nükleer program geliştirdiğini ve komşu ülkelerdeki terörist grupları silahlandırıp finanse ettiğini öne süren Macron, bu durumun gerilimi artırdığını belirtti.
Macron, Ortadoğu’da kalıcı bir barışın ancak diplomasi yoluyla mümkün olabileceğini vurguladı. Ayrıca, İsrail’in Lübnan’da olası bir kara operasyonu başlatmasının tehlikeli bir tırmanış ve stratejik bir hata olacağını ifade etti.
Öte yandan, Fransa yönetimi, Ortadoğu’daki müttefik ülkelerin havaalanlarına Rafale savaş uçakları, hava savunma sistemleri ve radarlar yerleştirdiğini duyurdu.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
DÜNYA
Fransa Dışişleri: Fransa ortaklarını savunmaya hazır
Dün, 12:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала