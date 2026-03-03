https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/macron-fransa-abd-ve-israilin-irana-yonelik-eylemlerini-onaylamiyor-1103978136.html

Macron: Fransa, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik eylemlerini onaylamıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonu uluslararası hukuk çerçevesi dışında olduğunu belirterek... 03.03.2026, Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği askeri operasyonu desteklemediklerini ifade etti. Ulusa sesleniş konuşmasında Macron, “Bu operasyon uluslararası hukuk çerçevesinin dışında gerçekleştirildi, bunu onaylamamız mümkün değil” dedi.Ancak Macron, bölgedeki gerilimin tırmanmasından İran’ı sorumlu tuttu. İran’ın tehlikeli bir nükleer program geliştirdiğini ve komşu ülkelerdeki terörist grupları silahlandırıp finanse ettiğini öne süren Macron, bu durumun gerilimi artırdığını belirtti.Macron, Ortadoğu’da kalıcı bir barışın ancak diplomasi yoluyla mümkün olabileceğini vurguladı. Ayrıca, İsrail’in Lübnan’da olası bir kara operasyonu başlatmasının tehlikeli bir tırmanış ve stratejik bir hata olacağını ifade etti.Öte yandan, Fransa yönetimi, Ortadoğu’daki müttefik ülkelerin havaalanlarına Rafale savaş uçakları, hava savunma sistemleri ve radarlar yerleştirdiğini duyurdu.

