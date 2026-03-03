Türkiye
Lösemi tedavisi görüyordu: Şarkıcı Cansever'in tedavisi kritik aşamada
Lösemi tedavisi görüyordu: Şarkıcı Cansever'in tedavisi kritik aşamada
Lösemi tedavisini Almanya'da sürdüren şarkıcı Cansever'in uygun donör bulunması halinde önümüzdeki aylarda ilik nakli ameliyatı olması planlanıyor. 03.03.2026, Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz aylarda lösemi teşhisi aldığını açıklayan ve tedavisinin iyi gittiğini söyleyen şarkıcı Cansever, Almanya'da sürdürdüğü tedavisinde kritik aşamaya geldi. Habertürk'ün haberine göre ünlü şarkıcının uygun donör bulunması halinde bu ay ya da nisan ayında ilik nakli ameliyatı olması planlanıyor.Kendi duyurmuş dua istemiştiŞarkıcı Cansever, sosyal medyasından yaptığı açıklamada lösemi teşhisi aldığını belirterek, "Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum" demişti. İkinci açıklamasında ise kanseri yendiğini "Başardık canlarım... Kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık" sözleriyle sevenlerine duyurmuştu.
15:36 03.03.2026
© Fotoğraf : Cansever sosyal medyaCansever
© Fotoğraf : Cansever sosyal medya
Lösemi tedavisini Almanya'da sürdüren şarkıcı Cansever'in uygun donör bulunması halinde önümüzdeki aylarda ilik nakli ameliyatı olması planlanıyor.
Geçtiğimiz aylarda lösemi teşhisi aldığını açıklayan ve tedavisinin iyi gittiğini söyleyen şarkıcı Cansever, Almanya'da sürdürdüğü tedavisinde kritik aşamaya geldi. Habertürk'ün haberine göre ünlü şarkıcının uygun donör bulunması halinde bu ay ya da nisan ayında ilik nakli ameliyatı olması planlanıyor.

Kendi duyurmuş dua istemişti

Şarkıcı Cansever, sosyal medyasından yaptığı açıklamada lösemi teşhisi aldığını belirterek, "Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum" demişti.
İkinci açıklamasında ise kanseri yendiğini "Başardık canlarım... Kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık" sözleriyle sevenlerine duyurmuştu.
Cansever - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
TÜRKİYE
Ünlü sanatçı Cansever hastalığı hakkında konuştu: 'Dualar kabul oldu'
12 Ocak, 23:17
