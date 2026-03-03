https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/nukleer-denetim-kurumu-iranin-nukleer-yarattigina-dair-bir-kanit-yok-1103970166.html

Nükleer denetim kurumu: İran’ın nükleer yarattığına dair bir kanıt yok

Nükleer denetim kurumu: İran’ın nükleer yarattığına dair bir kanıt yok

Sputnik Türkiye

Nükleer denetim kurumu, İran’ın nükleer silah üretmeye yönelik bir programına dair kanıt görmediğini açıkladı. IAEA Genel Direktörü Grossi, Amerikan basınına... 03.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-03T16:40+0300

2026-03-03T16:40+0300

2026-03-03T16:40+0300

dünya

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

i̇ran

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1c/1080115437_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_915078f88621ab9663da91209daad3a2.jpg

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, İran’da nükleer silah üretmeye yönelik “sistematik ve yapılandırılmış bir programın unsurlarını” görmediğini söyledi.Grossi, ABD merkezli NBC’ye yaptığı açıklamada İran’ın uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirdiğini ve bunun ‘yalnızca nükleer silaha sahip ülkelerin yaptığı bir şey’ olduğunu söylerken, ancak bunun İran’ın nükleer silah inşa etmeyi planladığı anlamına geldiğini söyleyemeyeceğini ifade etti.‘Gerçekten var mı? Hayır’“Santrifüjler sürekli dönüyor ve bu maddeden giderek daha fazla üretiyordu” diyen Grossi, teorik olarak bunun “10’dan fazla nükleer savaş başlığı üretmeye yetecek” miktarda olduğunu söyledi. Ancak “Peki gerçekten var mı? Hayır,” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/lavrov-iranin-nukleer-silah-gelistirdigine-dair-hicbir-delil-yok-1103966535.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), i̇ran, abd