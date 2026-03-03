https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/nukleer-denetim-kurumu-iranin-nukleer-yarattigina-dair-bir-kanit-yok-1103970166.html
Nükleer denetim kurumu: İran’ın nükleer yarattığına dair bir kanıt yok
Sputnik Türkiye
Nükleer denetim kurumu, İran’ın nükleer silah üretmeye yönelik bir programına dair kanıt görmediğini açıkladı. IAEA Genel Direktörü Grossi, Amerikan basınına... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
i̇ran
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1c/1080115437_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_915078f88621ab9663da91209daad3a2.jpg
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, İran’da nükleer silah üretmeye yönelik “sistematik ve yapılandırılmış bir programın unsurlarını” görmediğini söyledi.Grossi, ABD merkezli NBC’ye yaptığı açıklamada İran’ın uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirdiğini ve bunun ‘yalnızca nükleer silaha sahip ülkelerin yaptığı bir şey’ olduğunu söylerken, ancak bunun İran’ın nükleer silah inşa etmeyi planladığı anlamına geldiğini söyleyemeyeceğini ifade etti.‘Gerçekten var mı? Hayır’“Santrifüjler sürekli dönüyor ve bu maddeden giderek daha fazla üretiyordu” diyen Grossi, teorik olarak bunun “10’dan fazla nükleer savaş başlığı üretmeye yetecek” miktarda olduğunu söyledi. Ancak “Peki gerçekten var mı? Hayır,” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/lavrov-iranin-nukleer-silah-gelistirdigine-dair-hicbir-delil-yok-1103966535.html
i̇ran
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1c/1080115437_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_67ab53423975645c737868fb9500b1b7.jpg
