Libyalı uzman: Orta Doğu’daki tırmanma petrol fiyatlarını yukarı itiyor, Libya’nın rolü artıyor
Libyalı uzman: Orta Doğu'daki tırmanma petrol fiyatlarını yukarı itiyor, Libya'nın rolü artıyor
03.03.2026
Libyalı petrol uzmanı Halid el-Kadiki, Sputnik’e verdiği demeçte Orta Doğu’daki askeri gerilimin artık sadece sahadaki çatışmalarla sınırlı olmadığını, bölgenin temel ekonomik ve enerji hatlarını doğrudan etkilediğini söyledi. El-Kadiki, deniz ulaşım yolları üzerindeki kontrolün, ticaret ve enerji akışını belirlediği için stratejik bir nüfuz aracı haline geldiğini vurguladı.Uzman, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki hamleleri ve petrol tankerlerine yönelik saldırıların “tehlikeli bir dönüm noktası” olduğunu belirterek, “Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si bu koridordan geçiyor, bu hatta yaşanacak her kesinti küresel piyasalarda baskı yaratır” dedi.El-Kadiki, Libya’nın ticaret yollarının esas olarak Akdeniz’e yöneldiğini, bu nedenle Hürmüz hattına doğrudan bağımlı olmadığını ifade etti. Ancak dolaylı etkinin çok güçlü olacağını belirterek, “Libya ekonomisi kritik düzeyde petrol gelirlerine bağımlı. Fiyatlardaki her artış devlet gelirlerini doğrudan yukarı çeker” diye konuştu.Uzman, Orta Doğu’daki arz kesintilerinin Avrupa’yı alternatif tedarikçi arayışına itebileceğini, bu noktada Libya’nın coğrafi yakınlığı, petrol kalitesi ve görece düşük risk profili nedeniyle öne çıkan seçeneklerden biri olabileceğini kaydetti. Öte yandan, jeopolitik risklerin deniz taşımacılığında sigorta maliyetlerini artıracağı, bunun da nihai fiyatlara yansıyacağı uyarısında bulundu.El-Kadiki, gerilimin sürmesi halinde petrol fiyatlarının varil başına 75–100 dolar bandına ve üzerine çıkabileceği öngörüsünde bulunarak, “Önceki kriz dönemlerinde fiyatlar 120–125 dolar seviyelerini görmüştü” hatırlatmasını yaptı. Uzman, savaşların yıkım ve ekonomik sarsıntı getirdiğine dikkat çekerek, krizin uzun sürmemesi temennisinde bulundu.El-Kadiki, her krizin hem riskler hem de fırsatlar barındırdığını belirterek, “Libya, açılan imkanları değerlendirmek için dikkatli ve stratejik hareket etmeli, ancak bölgesel istikrarsızlığın risklerini de göz ardı etmemelidir” ifadelerini kullandı.
Libyalı uzman: Orta Doğu’daki tırmanma petrol fiyatlarını yukarı itiyor, Libya’nın rolü artıyor
