Lavrov ve Arakçi: Bölge ülkelerinde sivillerin güvenliği öncelik olmalı
Lavrov ve Arakçi: Bölge ülkelerinde sivillerin güvenliği öncelik olmalı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgedeki tüm ülkelerde sivil halkın ve sivil altyapının güvenliğinin sağlanmasına... 03.03.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarafların bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtilerek, “Bölgedeki tüm ülkelerde sivil nüfusun ve sivil altyapının güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınmasının öncelikli olduğu vurgulandı” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, iki ülke dışişleri bakanlarının, mevcut kriz koşullarında insani boyutun korunması ve sivillerin hedef alınmamasının önemine dikkat çektiklerini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarafların bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtilerek, “Bölgedeki tüm ülkelerde sivil nüfusun ve sivil altyapının güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınmasının öncelikli olduğu vurgulandı” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, iki ülke dışişleri bakanlarının, mevcut kriz koşullarında insani boyutun korunması ve sivillerin hedef alınmamasının önemine dikkat çektiklerini kaydetti.