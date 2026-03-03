https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/lavrov-ve-arakci-bolge-ulkelerinde-sivillerin-guvenligi-oncelik-olmali-1103975330.html

Lavrov ve Arakçi: Bölge ülkelerinde sivillerin güvenliği öncelik olmalı

Lavrov ve Arakçi: Bölge ülkelerinde sivillerin güvenliği öncelik olmalı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgedeki tüm ülkelerde sivil halkın ve sivil altyapının güvenliğinin sağlanmasına... 03.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-03T20:13+0300

2026-03-03T20:13+0300

2026-03-03T20:13+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

abbas arakçi

telefon görüşmesi

i̇ran

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097033134_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_ec16894ac4bd02406c57f56821f00b64.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarafların bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtilerek, “Bölgedeki tüm ülkelerde sivil nüfusun ve sivil altyapının güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınmasının öncelikli olduğu vurgulandı” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, iki ülke dışişleri bakanlarının, mevcut kriz koşullarında insani boyutun korunması ve sivillerin hedef alınmamasının önemine dikkat çektiklerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/zaharova-irandaki-okul-saldirisinda-olen-kiz-cocuklarina-veda-toreni-goruntuleri-dehset-verici-1103974667.html

i̇ran

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abbas arakçi, telefon görüşmesi, i̇ran, rusya