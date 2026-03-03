https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/kurtulmus-iftar-programi-sonrasi-cumhurbaskani-erdogana-sirri-sureyya-onderle-cekilen-fotografini-1103976446.html
Kurtulmuş, iftar programı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sırrı Süreyya Önder'le çekilen fotoğrafını takdim etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçen yıl hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Önder ile Erdoğan'ın iftar programında çekilen bir anı... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Meclis Şeref Holü'nde düzenlenen milletvekilleriyle iftar programına katıldı.Programın bir bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş bazı kabine üyeleriyle TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı arkasındaki odaya geçti.Kurtulmuş, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçen yıl düzenlenen iftar programında merhum TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Erdoğan'ın bir arada olduğu fotoğrafı takdim etti.Erdoğan, fotoğraf için Kurtulmuş'a teşekkür ederek, Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diledi.
