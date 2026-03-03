Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/kurtulmus-iftar-programi-sonrasi-cumhurbaskani-erdogana-sirri-sureyya-onderle-cekilen-fotografini-1103976446.html
Kurtulmuş, iftar programı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sırrı Süreyya Önder'le çekilen fotoğrafını takdim etti
Kurtulmuş, iftar programı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sırrı Süreyya Önder'le çekilen fotoğrafını takdim etti
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçen yıl hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Önder ile Erdoğan'ın iftar programında çekilen bir anı... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T22:13+0300
2026-03-03T22:13+0300
poli̇ti̇ka
numan kurtulmuş
tbmm
recep tayyip erdoğan
sırrı süreyya önder
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103976289_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42033b8cea1ff69cb0aa734d0be196f6.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Meclis Şeref Holü'nde düzenlenen milletvekilleriyle iftar programına katıldı.Programın bir bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş bazı kabine üyeleriyle TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı arkasındaki odaya geçti.Kurtulmuş, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçen yıl düzenlenen iftar programında merhum TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Erdoğan'ın bir arada olduğu fotoğrafı takdim etti.Erdoğan, fotoğraf için Kurtulmuş'a teşekkür ederek, Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/tbmm-baskanvekili-sirri-sureyya-onder-topraga-verildi-1095906533.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103976289_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1ac23f7658bc669ba2a343313f71e53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
numan kurtulmuş, tbmm, recep tayyip erdoğan, sırrı süreyya önder
numan kurtulmuş, tbmm, recep tayyip erdoğan, sırrı süreyya önder

Kurtulmuş, iftar programı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sırrı Süreyya Önder'le çekilen fotoğrafını takdim etti

22:13 03.03.2026
© AA / TBMMTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
© AA / TBMM
Abone ol
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçen yıl hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Önder ile Erdoğan'ın iftar programında çekilen bir anı fotoğrafını takdim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Meclis Şeref Holü'nde düzenlenen milletvekilleriyle iftar programına katıldı.
Programın bir bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş bazı kabine üyeleriyle TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı arkasındaki odaya geçti.
Kurtulmuş, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçen yıl düzenlenen iftar programında merhum TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Erdoğan'ın bir arada olduğu fotoğrafı takdim etti.
Erdoğan, fotoğraf için Kurtulmuş'a teşekkür ederek, Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diledi.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2025
TÜRKİYE
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder toprağa verildi
4 Mayıs 2025, 21:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала