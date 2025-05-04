https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/tbmm-baskanvekili-sirri-sureyya-onder-topraga-verildi-1095906533.html

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder toprağa verildi

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder toprağa verildi

Sputnik Türkiye

Yoğun bakımda 18 gün kaldıktan sonra hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. 04.05.2025, Sputnik Türkiye

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atatürk kültür merkezi

sırrı süreyya önder

türki̇ye

zincirlikuyu mezarlığı

yılmaz erdoğan

i̇brahim tatlıses

numan kurtulmuş

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören sonrası Önder'in naaşı Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.Cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çok sayıda siyasi isim ve sanatçı Yılmaz Erdoğan, şarkıcı İbrahim Tatlıses katıldı.İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konularak, kalabalık eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.Mezarlığa, Önder'in ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve çok sayıda kişi geldi.Önder'in naaşı, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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türki̇ye

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atatürk kültür merkezi, sırrı süreyya önder, zincirlikuyu mezarlığı, yılmaz erdoğan, i̇brahim tatlıses, numan kurtulmuş