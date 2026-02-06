https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/doc-dr-ozmen-deprem-haritasinda-en-tehlikeli-yerlerden-biri-diye-uyardi-7-ve-uzeri-deprem-beklenen-1103225567.html
Doç. Dr. Özmen 'Deprem haritasında en tehlikeli yerlerden biri' diye uyardı: 7 ve üzeri deprem beklenen 3 kent hangisi?
6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Doç. Dr. Bülent Özmen 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümünde Türkiye'deki en tehlikeli deprem... 06.02.2026, Sputnik Türkiye
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin üzerinden 3 yıl geçti ancak deprem kendisini hiç unutturmadı. Hem depremin etkilediği 11 il hem de özellikle Ege ve Marmara Bölgesi'nde 5 ve üzerinde çok sayıda deprem meydana geldi.'Marmara'da olacak deprem hepimizi etkileyecek'Sputnik Türkiye'de Anlat Bakalım'da konuşan Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, son dönemde İstanbul'da beklenen olası depremin büyüklüğüne ilişkin şunları söyledi:İstanbul'da büyük deprem olasılığı ortadan kalktı mı?Science dergisi 2024 Aralık ayında İstanbul açıklarındaki kilitli fay segmentlerinin yüksek deprem potansiyeline, 'yakın tarihin en ağır insani felaketlerinden birine' yol açabileceğine dikkat çekmişti. Bunun üzerine bazı bilim insanları 6.2'lik depremin ardından İstanbul için büyük deprem riskinin ortadan kalktığını iddia etmişti. Özmen "7.2'lik depremin geriliminin boşalması için 6.2'lik depremden 31-32 tane meydana gelmesi lazım" dedi ve şunları ekledi:Balıkesir beşik gibi: Sındırgı neden çok sallanıyor? Balıkesir'de 7 üzeri deprem olur mu?7 ve üzeri deprem konusunda 3 ili uyaran Özmen, Marmara Denizi kaynaklı olarak İstanbul'da, Kütahya ve Balıkesir'de deprem tehlikesinin bulunduğuna dikkat çekti. Özmen Sındırgı için 'Örneğine rastlanmayan bir durum' ifadelerini kullandı:Deprem bölgesinde tehlike geçti mi? Kırılmayan fay var mı?Doç. Dr. Özmen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki hareketliliği ve riskleri de değerlendirdi:Karadeniz deprem açısından riskli mi? Kütahya'da deprem fırtınası: Simav'da büyük deprem olur mu?'6 büyüklüğünde bir deprem enerjisinin boşalması için 900 tane 4 büyüklüğünde deprem olması lazım'
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin üzerinden 3 yıl geçti ancak deprem kendisini hiç unutturmadı. Hem depremin etkilediği 11 il hem de özellikle Ege ve Marmara Bölgesi'nde 5 ve üzerinde çok sayıda deprem meydana geldi.
'Marmara'da olacak deprem hepimizi etkileyecek'
Sputnik Türkiye'de Anlat Bakalım'da konuşan Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, son dönemde İstanbul'da beklenen olası depremin büyüklüğüne ilişkin şunları söyledi:
Marmara Denizi içinde olacak deprem, başta İstanbul olmak üzere Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili ve komşu olan 5 ili yani 12 ili etkileyecek potansiyele sahip. Bu bölgede 30 milyon kişi yaşıyor, fabrikalar, önemli tesisler var. Türkiye'nin dinamikleri bu bölgede yer alıyor, Marmara'da olacak deprem hepimizi etkileyecek. En son İstanbul'da 23 Nisan 2025'te 6.2 büyüklüğünde deprem oldu. Öncesinde 2019'da 5.8 deprem oldu. Marmara Denizi ile ilgili yapılan çalışmalara baktığımızda, Marmara Denizi'ndeki fay hatlarının 7'den büyük deprem üretme olasılığının yüksek olduğunu bize gösterdi.
İstanbul'da büyük deprem olasılığı ortadan kalktı mı?
Science dergisi 2024 Aralık ayında İstanbul açıklarındaki kilitli fay segmentlerinin yüksek deprem potansiyeline, 'yakın tarihin en ağır insani felaketlerinden birine' yol açabileceğine dikkat çekmişti. Bunun üzerine bazı bilim insanları 6.2'lik depremin ardından İstanbul için büyük deprem riskinin ortadan kalktığını iddia etmişti. Özmen "7.2'lik depremin geriliminin boşalması için 6.2'lik depremden 31-32 tane meydana gelmesi lazım" dedi ve şunları ekledi:
Kimileri 6.2'lik depremden sonra büyük deprem tehlikesinin geçtiği, daha büyük deprem olmayacağı söyleminde bulundu ama Marmara Denizi altındaki fayların 7'den büyük deprem üretme potansiyeli var. 7.2'lik depremin geriliminin boşalması için 6.2'lik depremden 31-32 tane meydana gelmesi lazım. 23 Nisan'daki 6.2 depreme bakarak Marmara Denizi'nin deprem tehlikesini geçtiğini söylemek çok doğru olmaz.
Balıkesir beşik gibi: Sındırgı neden çok sallanıyor? Balıkesir'de 7 üzeri deprem olur mu?
7 ve üzeri deprem konusunda 3 ili uyaran Özmen, Marmara Denizi kaynaklı olarak İstanbul'da, Kütahya ve Balıkesir'de deprem tehlikesinin bulunduğuna dikkat çekti. Özmen Sındırgı için 'Örneğine rastlanmayan bir durum' ifadelerini kullandı:
2025'in en önemli deprem aktivitesi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde oldu. 10 Ağustos 2025 6.1 depremi ile başladı yine benzer yaklaşık 90 tane de büyük depremle bölge sarsıldı. Balıkesir de değil aslında, Sındırgı'da yani küçücük bir alanda 20 bin deprem olmuş. Örneğine rastlanmayan bir durum. Sındırgı aslında 'ısınmaktan, tarihsel dönemde titremekten' geliyor. Eski tarihlerde de bu bölgenin depremle sarsıldığını söyleyebiliriz. Birkaç nedeni olabilir. Tektonik açıdan gergin, Simav fay zonunun 7'ye varacak büyüklükte deprem üretme olasılığı var. Seyri nereye gidecek bunu söylemek mümkün değil.
Deprem bölgesinde tehlike geçti mi? Kırılmayan fay var mı?
Doç. Dr. Özmen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki hareketliliği ve riskleri de değerlendirdi:
6 Şubat'ta Narlıdere'de deprem başladı, Doğu Anadolu Fayına sıçradı, Çelikhan'dan Antalya'ya kadar olan neredeyse 400 km olan kısmı kırıldı. 4.17'deki depremle. 9 saat sonra da 13.24'te Adıyaman'dan Maraş Göksun'a giden Çardak fayı da kırıldı. Toplamda 560 km fay kırıldı. Yakın zamanda deprem olasılığı yok. Ama başka fay hatları da var. Kırılmayan faylarda deprem tehlikesi sürüyor. Özellikle Malatya hem 6 Şubat depreminden etkilendi ve hem de sonrasında çok sayıda deprem oldu. Malatya fayı yaklaşık 3 bin yıldır deprem üretmemiş. Ki bu depremlerin etkisiyle gerilim yüklenmesi de var. Kırılmayan fay hatları üzerinde deprem tehlikesi geçmedi, deprem üretecektir.
Karadeniz deprem açısından riskli mi?
Karadeniz aslında deprem tehlikesi bakımından daha az ama Karadeniz kıyılarına paralel bir fay hattı var, Bartın'a uzanan. Çok nadir aralıklarla deprem oluyor. Trabzon özelinde deprem üretme potansiyeli olan fay yok, Rize de öyle. Karadeniz'de meydana gelebilecek depremden etkilenebilirler. Bunlar maksimum 6, 6.5 büyüklüğünde olur. Fayların kayma hızı dediğimiz hızları çok düşük ve gerilimi daha az birikiyor. Büyük deprem için binlerce yıl geçmesi gerekir.
Kütahya'da deprem fırtınası: Simav'da büyük deprem olur mu?
Kütahya depremleri de Sındırgı kadar ilginç. Konuşulması tabi Sındırgı gölgesinde kaldı. 2019'da 5.9 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. 1970'de Gediz'de 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Türkiye'nin yeni deprem tehlike haritasında en tehlikeli yerlerinden biri olarak gösterilmekte.
'6 büyüklüğünde bir deprem enerjisinin boşalması için 900 tane 4 büyüklüğünde deprem olması lazım'
4 ile 5 büyüklüğü arasında 10 kart büyüklük farkı var ama açığa çıkardığı enerji bakımından 31 kat fark var. Yani 6 büyüklüğünde bir depremin enerjisinin boşalması için 4 büyüklüğünde depremden 900 tane meydana gelmesi lazım. Yani 50- 100 tane depremle bu enerjinin boşaldığını söylemek mümkün değil. Simav Fay Zonu'nda 6 buçuk 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı var.