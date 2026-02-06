https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/doc-dr-ozmen-deprem-haritasinda-en-tehlikeli-yerlerden-biri-diye-uyardi-7-ve-uzeri-deprem-beklenen-1103225567.html

Doç. Dr. Özmen 'Deprem haritasında en tehlikeli yerlerden biri' diye uyardı: 7 ve üzeri deprem beklenen 3 kent hangisi?

6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Doç. Dr. Bülent Özmen 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümünde Türkiye'deki en tehlikeli deprem... 06.02.2026, Sputnik Türkiye

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin üzerinden 3 yıl geçti ancak deprem kendisini hiç unutturmadı. Hem depremin etkilediği 11 il hem de özellikle Ege ve Marmara Bölgesi'nde 5 ve üzerinde çok sayıda deprem meydana geldi.'Marmara'da olacak deprem hepimizi etkileyecek'Sputnik Türkiye'de Anlat Bakalım'da konuşan Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, son dönemde İstanbul'da beklenen olası depremin büyüklüğüne ilişkin şunları söyledi:İstanbul'da büyük deprem olasılığı ortadan kalktı mı?Science dergisi 2024 Aralık ayında İstanbul açıklarındaki kilitli fay segmentlerinin yüksek deprem potansiyeline, 'yakın tarihin en ağır insani felaketlerinden birine' yol açabileceğine dikkat çekmişti. Bunun üzerine bazı bilim insanları 6.2'lik depremin ardından İstanbul için büyük deprem riskinin ortadan kalktığını iddia etmişti. Özmen "7.2'lik depremin geriliminin boşalması için 6.2'lik depremden 31-32 tane meydana gelmesi lazım" dedi ve şunları ekledi:Balıkesir beşik gibi: Sındırgı neden çok sallanıyor? Balıkesir'de 7 üzeri deprem olur mu?7 ve üzeri deprem konusunda 3 ili uyaran Özmen, Marmara Denizi kaynaklı olarak İstanbul'da, Kütahya ve Balıkesir'de deprem tehlikesinin bulunduğuna dikkat çekti. Özmen Sındırgı için 'Örneğine rastlanmayan bir durum' ifadelerini kullandı:Deprem bölgesinde tehlike geçti mi? Kırılmayan fay var mı?Doç. Dr. Özmen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki hareketliliği ve riskleri de değerlendirdi:Karadeniz deprem açısından riskli mi? Kütahya'da deprem fırtınası: Simav'da büyük deprem olur mu?'6 büyüklüğünde bir deprem enerjisinin boşalması için 900 tane 4 büyüklüğünde deprem olması lazım'

