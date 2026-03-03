https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/karadeniz-uzerinde-art-arda-iki-sistem-tum-turkiyeyi-etkisi-altina-alacak-istanbulda-cuma-gunune-1103973176.html
Karadeniz üzerinde art arda iki sistem tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak: İstanbul'da cuma gününe dikkat
Karadeniz üzerinden peş peşe gelecek iki yağışlı hava sisteminin tüm Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor. Meteoroloji, İstanbul'da cuma gününe dikkat... 03.03.2026
Türkiye, Karadeniz üzerinden art arda gelecek iki yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. İlk sistem kuzey ve iç kesimlerde yağış bırakacak. Cuma gününden itibaren etkili olması beklenen yeni sistem ise başta İstanbul olmak üzere birçok bölgede yağışlı havayı getirecek.
Biri gidecek diğeri gelecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Karadeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağış bırakacağını belirtti Yağışlı havanın perşembe günü yurdu terk edeceğini, cuma günü ise yine Karadeniz üzerinden yeni bir yağışlı sistemin geleceğini söyleyen Tekin, hava sıcaklığının yeni yağışlı sistemle birlikte kuzey ve iç kesimlerinde azalacağını, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri altında, batı kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini kaydetti.
Karadeniz'deki yağışlara dikkat
Yarın, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye çevrelerinde yağış görüleceğini kaydeden Tekin, şunları kaydetti:
"Özellikle çarşamba günü Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde ise kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde yağışları göreceğiz.Yine çarşamba günü Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin çevrelerinde de yağışlar kuvvetli olacak."
İkinci sistem cuma günü geliyor
Perşembe günü yağışlı sistemin yurdu terk edeceğini belirten Tekin şunları dile getirdi:
"Hakkari, Şırnak çevrelerinde kar yağışı göreceğiz. Cuma günü ise yine Karadeniz üzerinden gelen ikinci bir yağışlı sistem ülkemizi etkileyecek.
Cuma günü Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışları göreceğiz."
Tekin etkili olacak yağışlı sistemin yağış cinsinin genellikle kıyı kesimlerde ve güneyde yağmur ile sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını söyledi.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak
Ankara'da üç gün yağış beklenmediğini bildiren Fevzi Burak Tekin, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını, sıcaklıkların ise 10 ila 12 derece aralığında seyredeceğini aktardı.
İstanbul'da iki gün yağış görülmeyeceğini havanın parçalı az bulutlu olacağını kaydeden Tekin, "Cuma günü yağmur göreceğiz. Hava sıcaklığı ise üç gün boyunca 11 ila 13 derece arasında seyredecek." dedi.
Tekin, İzmir'de ise iki gün parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağını, cuma günü sağanak beklendiğini, sıcaklığın ise 18 ila 19 derece arasında seyredeceğini belirtti.