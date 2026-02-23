https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/yeni-haftada-hava-sicakliklari-azalacak-bolge-bolge-hava-durumu-1103705961.html

Yeni haftada hava sıcaklıkları azalacak: Bölge bölge hava durumu

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. 23.02.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Şubat hava durumu tahminlerine göre Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Kayseri, Niğde, Bingöl ve Iğdır çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Kar erimesine dikkatDoğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE – 12°C – Parçalı ve çok bulutluEDİRNE – 12°C – Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL – 8°C – Parçalı ve çok bulutluKOCAELİ – 11°C – Parçalı ve çok bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR – 7°C – Parçalı ve çok bulutluAYDIN – 16°C – Parçalı ve çok bulutluİZMİR – 15°C – Parçalı ve çok bulutluMUĞLA – 15°C – Parçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya’nın iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlıHATAY – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıISPARTA – 11°C – Parçalı ve çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA – 8°C – Parçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR – 8°C – Parçalı ve çok bulutluKONYA – 8°C – Parçalı ve çok bulutluSİVAS – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU – 9°C – Parçalı ve çok bulutluDÜZCE – 10°C – Parçalı ve çok bulutluSİNOP – 10°C – Parçalı ve çok bulutluZONGULDAK – 9°C – Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıRİZE – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Bingöl ve Iğdır çevrelerinin yağmurlu, Kars, Ağrı, Ardahan, Ağrı, Muş, Van ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM – 5°C – Parçalı ve çok bulutluKARS – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA – 12°C – Parçalı ve çok bulutluVAN – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıGAZİANTEP – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıSİİRT – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıŞANLIURFA – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

