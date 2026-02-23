Türkiye
Yeni haftada hava sıcaklıkları azalacak: Bölge bölge hava durumu
Yeni haftada hava sıcaklıkları azalacak: Bölge bölge hava durumu
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. 23.02.2026, Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Şubat hava durumu tahminlerine göre Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Kayseri, Niğde, Bingöl ve Iğdır çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kar erimesine dikkat

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya’nın iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
HATAY – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
KONYA – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Bingöl ve Iğdır çevrelerinin yağmurlu, Kars, Ağrı, Ardahan, Ağrı, Muş, Van ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
KARS – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
