İran’ın dayanıklılığı ve asimetrik taktikleri ABD koalisyonunu neden hazırlıksız yakaladı?

Eski İsveç Silahlı Kuvvetleri ve hava savunma subayı Mikael Valtersson, Sputnik'e İran'ın ABD-İsrail saldırılarına yaptığı misillemelerdeki amacı anlattı... 03.03.2026, Sputnik Türkiye

Eski İsveç Silahlı Kuvvetleri ve hava savunma subayı Mikael Valtersson, Sputnik’e verdiği demeçte İran’ın 12 günlük savaştan aldığı dersleri iyi öğrendiğini söylüyor.Sputnik'e verdiği röportajda Valtersson, şu ifadeleri kullandı:🔹 Uzman, İran’ın tam da bunu başardığını savunuyor:Amerikan medyası da İran’ın, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığından ve Ukrayna’daki çatışmadan dersler çıkardığını kabul ediyor:İran, ABD–İsrail’in liderliği hedef alan 'baş kesme' stratejilerine karşı, ülke geneline yayılmış, hücre tipi ve merkezi olmayan birimler üzerine kurulu 'mozaik savunma' konseptini devreye aldı. Bu yapı, geniş coğrafyadan gizli drone ve füze saldırıları düzenleyebilmeyi amaçlıyor.Bunun yanı sıra İran, kitlesel drone kullanımına ağırlık verdi. Sürü halinde ve eşgüdümlü drone ile füze saldırılarıyla düşman hava savunmasını zorlamayı ve aynı zamanda ABD ile müttefiklerinin füze stoklarını kademeli olarak tüketmeyi hedefliyor.İran’ın misilleme saldırılarıUzmanlara göre İran’ın Körfez’deki ABD üslerine zarar verebilmesinin arkasında birkaç temel neden var:Valtersson’a göre İran’ın genel stratejisi şu:

