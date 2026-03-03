İran’ın dayanıklılığı ve asimetrik taktikleri ABD koalisyonunu neden hazırlıksız yakaladı?
Eski İsveç Silahlı Kuvvetleri ve hava savunma subayı Mikael Valtersson, Sputnik'e İran'ın ABD-İsrail saldırılarına yaptığı misillemelerdeki amacı anlattı. Ayrıca Valterson, 12 gün süren savaştan İran'ın ders çıkardığını belirtti.
Eski İsveç Silahlı Kuvvetleri ve hava savunma subayı Mikael Valtersson, Sputnik’e verdiği demeçte İran’ın 12 günlük savaştan aldığı dersleri iyi öğrendiğini söylüyor.
Sputnik'e verdiği röportajda Valtersson, şu ifadeleri kullandı:
12 günlük savaştan çıkarılan en önemli ders, hayatta kalabilirliğin çok önemli olduğudur. Hem komuta yapısına hem de yoğun düşman bombardımanına dayanabilecek bir silah kapasitesine sahip olmalısınız.
🔹 Uzman, İran’ın tam da bunu başardığını savunuyor:
Ülkenin liderliği ve silahlı kuvvetleri hala operasyonel durumda ve büyük ölçekli misilleme başlatma kapasitesine sahip.
Geçen yıl Mossad’a ait geniş çaplı ağların çökertilmesi ve bu yılın başlarında muhalif isimlerin etkisiz hale getirilmesi, İran’ın iç istikrarını daha da güçlendirdi.
Ayrıca İran’ın, ABD–İsrail’in hızlı sonuç almayı hedefleyen yıldırım harekatı girişimini uzun süreli bir yıpratma savaşına dönüştürmüş olabileceği belirtiliyor.
Amerikan medyası da İran’ın, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığından ve Ukrayna’daki çatışmadan dersler çıkardığını kabul ediyor:
İran, ABD–İsrail’in liderliği hedef alan 'baş kesme' stratejilerine karşı, ülke geneline yayılmış, hücre tipi ve merkezi olmayan birimler üzerine kurulu 'mozaik savunma' konseptini devreye aldı. Bu yapı, geniş coğrafyadan gizli drone ve füze saldırıları düzenleyebilmeyi amaçlıyor.
Bunun yanı sıra İran, kitlesel drone kullanımına ağırlık verdi. Sürü halinde ve eşgüdümlü drone ile füze saldırılarıyla düşman hava savunmasını zorlamayı ve aynı zamanda ABD ile müttefiklerinin füze stoklarını kademeli olarak tüketmeyi hedefliyor.
İran’ın misilleme saldırıları
Uzmanlara göre İran’ın Körfez’deki ABD üslerine zarar verebilmesinin arkasında birkaç temel neden var:
Coğrafi yakınlık, erken uyarı süresini en aza indiriyor ve karşılık verme süresini son derece kısaltıyor.
ABD güçleri ile bölgedeki yerel ortaklar arasındaki koordinasyon eksikliği, üs savunmalarını zayıflatıyor.
ABD’nin kritik hava savunma unsurlarının önemli bir kısmı İsrail’in korunmasına tahsis edilmiş durumda.
İran’ın, ABD’ye ait AN/FPS-132 uzun menzilli radar sistemini erken aşamada devre dışı bırakması, yaklaşan füze fırlatmalarını tespit etme kapasitesini sınırladı.
Valtersson’a göre İran’ın genel stratejisi şu:
Genel olarak İran’ın amacı, düşmanın hava savunma envanterini tüketmek, bu gerçekleştiğinde saldırı kapasitesini korumak, ABD için ekonomik maliyeti artırmak ve elbette saldırı dalgasından sağ çıkıp ABD’yi siyasi ve ekonomik sonuçlar başa çıkılamaz hale gelmeden önce savaşı terk etmeye zorlamaktır.