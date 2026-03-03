Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/iran-savunma-bakanligi-dusman-birkac-gun-icinde-savasi-durdurmak-zorunda-kalacak-1103975569.html
İran Savunma Bakanlığı: Düşman birkaç gün içinde savaşı durdurmak zorunda kalacak
İran Savunma Bakanlığı: Düşman birkaç gün içinde savaşı durdurmak zorunda kalacak
Sputnik Türkiye
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, İran’ın savaş azmi, taktik kabiliyetleri ve askeri kapasitesinin, “düşmanı birkaç gün içinde çıkmaza... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T20:28+0300
2026-03-03T20:28+0300
dünya
i̇ran savunma bakanlığı
askeri güç
savunma
strateji
taarruz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104077/39/1040773913_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_f61ed4ed960074405ccefd57fe4979dc.jpg
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, İran’ın askeri gücü ve savunma stratejisini değerlendirerek, düşman güçlerin yakın zamanda savaşı durdurmak zorunda kalacağını belirtti.İran’ın “taarruzi savunma” doktrininin milli ve İslami kimliğe, medeniyet birikimine ve halkın birlikteliğine dayandığını belirten sözcü, bu savunmanın “iki kat güçle” sürdürüleceğini vurguladı.Sözcü, modernize edilen silah sistemlerinin kademeli olarak devreye alınacağını belirterek, “Tüm silahlarımızı savaşın ilk günlerinde sahaya sürme niyetinde değiliz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/lubnanli-siyaset-bilimci-iran-tarihsel-olarak-uzun-vadeli-direnis-kapasitesini-kanitlamistir-1103975150.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104077/39/1040773913_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_afa159a35d92adc8e12312d791acba00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran savunma bakanlığı, askeri güç, savunma, strateji, taarruz
i̇ran savunma bakanlığı, askeri güç, savunma, strateji, taarruz

İran Savunma Bakanlığı: Düşman birkaç gün içinde savaşı durdurmak zorunda kalacak

20:28 03.03.2026
© Fotoğraf : İran Savunma Bakanlığıİran'ın 15 Hordad hava savunma sistemi, savaş uçakları ve İHA’ları 150 km mesafeden tespit edip 120 km menziline girdiğinde vurabiliyor.
İran'ın 15 Hordad hava savunma sistemi, savaş uçakları ve İHA’ları 150 km mesafeden tespit edip 120 km menziline girdiğinde vurabiliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
© Fotoğraf : İran Savunma Bakanlığı
Abone ol
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, İran’ın savaş azmi, taktik kabiliyetleri ve askeri kapasitesinin, “düşmanı birkaç gün içinde çıkmaza sürükleyerek savaşı durdurmaya mecbur bırakacak” düzeyde olduğunu söyledi.
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, İran’ın askeri gücü ve savunma stratejisini değerlendirerek, düşman güçlerin yakın zamanda savaşı durdurmak zorunda kalacağını belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti’nin savaş azmi, taktik imkanları ve silahlı gücü öyle bir seviyededir ki, düşmanı önümüzdeki günlerde çıkmaza sokacak ve savaşı durdurmaya mecbur bırakacaktır.
İran’ın “taarruzi savunma” doktrininin milli ve İslami kimliğe, medeniyet birikimine ve halkın birlikteliğine dayandığını belirten sözcü, bu savunmanın “iki kat güçle” sürdürüleceğini vurguladı.
Savunma alanındaki öngörülerimiz, düşmandan farklı olarak, bu savaşa ilişkin onların öngördüğü sürenin birkaç katı kadar direnme ve taarruzi savunmayı sürdürme kapasitesine sahip olduğumuzu gösteriyor.
Sözcü, modernize edilen silah sistemlerinin kademeli olarak devreye alınacağını belirterek, “Tüm silahlarımızı savaşın ilk günlerinde sahaya sürme niyetinde değiliz” dedi.
Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
DÜNYA
Lübnanlı siyaset bilimci: İran, tarihsel olarak uzun vadeli direniş kapasitesini kanıtlamıştır
19:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала