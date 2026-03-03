https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/iran-savunma-bakanligi-dusman-birkac-gun-icinde-savasi-durdurmak-zorunda-kalacak-1103975569.html
İran Savunma Bakanlığı: Düşman birkaç gün içinde savaşı durdurmak zorunda kalacak
İran Savunma Bakanlığı: Düşman birkaç gün içinde savaşı durdurmak zorunda kalacak
Sputnik Türkiye
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, İran’ın savaş azmi, taktik kabiliyetleri ve askeri kapasitesinin, “düşmanı birkaç gün içinde çıkmaza... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T20:28+0300
2026-03-03T20:28+0300
2026-03-03T20:28+0300
dünya
i̇ran savunma bakanlığı
askeri güç
savunma
strateji
taarruz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104077/39/1040773913_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_f61ed4ed960074405ccefd57fe4979dc.jpg
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, İran’ın askeri gücü ve savunma stratejisini değerlendirerek, düşman güçlerin yakın zamanda savaşı durdurmak zorunda kalacağını belirtti.İran’ın “taarruzi savunma” doktrininin milli ve İslami kimliğe, medeniyet birikimine ve halkın birlikteliğine dayandığını belirten sözcü, bu savunmanın “iki kat güçle” sürdürüleceğini vurguladı.Sözcü, modernize edilen silah sistemlerinin kademeli olarak devreye alınacağını belirterek, “Tüm silahlarımızı savaşın ilk günlerinde sahaya sürme niyetinde değiliz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/lubnanli-siyaset-bilimci-iran-tarihsel-olarak-uzun-vadeli-direnis-kapasitesini-kanitlamistir-1103975150.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104077/39/1040773913_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_afa159a35d92adc8e12312d791acba00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran savunma bakanlığı, askeri güç, savunma, strateji, taarruz
i̇ran savunma bakanlığı, askeri güç, savunma, strateji, taarruz
İran Savunma Bakanlığı: Düşman birkaç gün içinde savaşı durdurmak zorunda kalacak
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, İran’ın savaş azmi, taktik kabiliyetleri ve askeri kapasitesinin, “düşmanı birkaç gün içinde çıkmaza sürükleyerek savaşı durdurmaya mecbur bırakacak” düzeyde olduğunu söyledi.
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, İran’ın askeri gücü ve savunma stratejisini değerlendirerek, düşman güçlerin yakın zamanda savaşı durdurmak zorunda kalacağını belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti’nin savaş azmi, taktik imkanları ve silahlı gücü öyle bir seviyededir ki, düşmanı önümüzdeki günlerde çıkmaza sokacak ve savaşı durdurmaya mecbur bırakacaktır.
İran’ın “taarruzi savunma” doktrininin milli ve İslami kimliğe, medeniyet birikimine ve halkın birlikteliğine dayandığını belirten sözcü, bu savunmanın “iki kat güçle” sürdürüleceğini vurguladı.
Savunma alanındaki öngörülerimiz, düşmandan farklı olarak, bu savaşa ilişkin onların öngördüğü sürenin birkaç katı kadar direnme ve taarruzi savunmayı sürdürme kapasitesine sahip olduğumuzu gösteriyor.
Sözcü, modernize edilen silah sistemlerinin kademeli olarak devreye alınacağını belirterek, “Tüm silahlarımızı savaşın ilk günlerinde sahaya sürme niyetinde değiliz” dedi.