İran saldırıları Amerika’yı ne kadar derinden böldü?
Trump’ın İran’a saldırı emri, Amerikalılar arasında karma tepkilerle karşılandı. Anketler kamuoyunda belirgin bir bölünmeye işaret ederken, ‘operasyon’ modern Amerika tarihinin en düşük desteğine sahip.
ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü başlatılan ve ABD-İsrail ortak saldırılarının, İran’ın nükleer ve balistik füze programlarını ortadan kaldırmak için gerekli olduğunu savundu.Tahran ise saldırıların tamamen sebepsiz olduğunu söyledi ve İsrail ile Ortadoğu genelindeki ABD üslerini hedef alan füze ve İHA’larla misillemede bulunmaya başladı.Analistler, ABD’de kasım ayındaki ara seçimler öncesindeki ön seçimlerin başlamasına yalnızca birkaç gün kala başlatılan saldırıların, modern Amerikan tarihinde en düşük başlangıç desteğine sahip olduğunu belirtiyor. ABD kamuoyu nasıl tepki verdi?Kamuoyu yoklamaları, kampanyaya yönelik artan memnuniyetsizliği gösterdi. Saldırıların ilk gününde yapılan bir YouGov anketi, Amerikalıların yüzde 34’ünün eylemi desteklediğini, yüzde 44’ünün ise karşı çıktığını ortaya koydu. Bu oran, Afganistan Savaşı’ndaki yüzde 92’lik ve Irak Savaşı’ndaki yüzde 71’lik ilk onay oranlarıyla karşılaştırıldığında, büyük bir ABD askeri harekatı için başlangıçta kaydedilen tarihsel olarak en düşük destek düzeyi olarak kayda geçti.Ertesi gün yayımlanan bir Reuters/Ipsos anketi daha da düşük bir destek gösterdi: İran’a yönelik ABD saldırılarını onaylayanların oranı yüzde 27, karşı çıkanların oranı ise yüzde 43 olarak ölçüldü.Ayrıca, katılımcıların yüzde 56’sı, buna Cumhuriyetçilerin dörtte biri dahil olmak üzere Trump’ın ABD çıkarlarını ilerletme gerekçesiyle askeri güç kullanmaya ‘fazla istekli’ olduğunu söyledi. Birçok kişi, desteklerinin çatışmada ABD askerlerinin ölümleriyle bağlantılı olduğunu belirtti.Pazartesi günü yayımlanan ve SSRS tarafından CNN için yapılan bir ankete göre Amerikalıların yaklaşık yüzde 59’u İran’a karşı askeri harekata karşı. Katılımcıların yüzde 60’ı Trump’ın net bir planı olmadığına inanırken, yüzde 62’si daha fazla adım atılmadan önce Kongre onayının zorunlu olması gerektiğini düşünüyor.
Trump’ın İran’a saldırı emri, Amerikalılar arasında karma tepkilerle karşılandı. Anketler kamuoyunda belirgin bir bölünmeye işaret ederken, politikacıların açıklamaları hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti içinde ayrışmaları ortaya koydu. ‘Operasyon’ modern Amerika tarihinin en düşük desteğine sahip.
ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü başlatılan ve ABD-İsrail ortak saldırılarının, İran’ın nükleer ve balistik füze programlarını ortadan kaldırmak için gerekli olduğunu savundu.
Tahran ise saldırıların tamamen sebepsiz olduğunu söyledi ve İsrail ile Ortadoğu genelindeki ABD üslerini hedef alan füze ve İHA’larla misillemede bulunmaya başladı.
Analistler, ABD’de kasım ayındaki ara seçimler öncesindeki ön seçimlerin başlamasına yalnızca birkaç gün kala başlatılan saldırıların, modern Amerikan tarihinde en düşük başlangıç desteğine sahip olduğunu belirtiyor.
ABD kamuoyu nasıl tepki verdi?
Kamuoyu yoklamaları, kampanyaya yönelik artan memnuniyetsizliği gösterdi. Saldırıların ilk gününde yapılan bir YouGov anketi, Amerikalıların yüzde 34’ünün eylemi desteklediğini, yüzde 44’ünün ise karşı çıktığını ortaya koydu.
Bu oran, Afganistan Savaşı’ndaki yüzde 92’lik ve Irak Savaşı’ndaki yüzde 71’lik ilk onay oranlarıyla karşılaştırıldığında, büyük bir ABD askeri harekatı için başlangıçta kaydedilen tarihsel olarak en düşük destek düzeyi olarak kayda geçti.
Ertesi gün yayımlanan bir Reuters/Ipsos anketi daha da düşük bir destek gösterdi: İran’a yönelik ABD saldırılarını onaylayanların oranı yüzde 27, karşı çıkanların oranı ise yüzde 43 olarak ölçüldü.
Ayrıca, katılımcıların yüzde 56’sı, buna Cumhuriyetçilerin dörtte biri dahil olmak üzere Trump’ın ABD çıkarlarını ilerletme gerekçesiyle askeri güç kullanmaya ‘fazla istekli’ olduğunu söyledi. Birçok kişi, desteklerinin çatışmada ABD askerlerinin ölümleriyle bağlantılı olduğunu belirtti.
İlk ölümler pazar gecesi ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bildirildi. CENTCOM başlangıçta üç askeri personelin öldüğünü ve birkaçının yaralandığını açıkladı, daha sonra ölü sayısını altıya yükseltti.
Pazartesi günü yayımlanan ve SSRS tarafından CNN için yapılan bir ankete göre Amerikalıların yaklaşık yüzde 59’u İran’a karşı askeri harekata karşı. Katılımcıların yüzde 60’ı Trump’ın net bir planı olmadığına inanırken, yüzde 62’si daha fazla adım atılmadan önce Kongre onayının zorunlu olması gerektiğini düşünüyor.