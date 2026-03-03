Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/iran-saldirilari-amerikayi-ne-kadar-derinden-boldu-1103970602.html
İran saldırıları Amerika’yı ne kadar derinden böldü?
İran saldırıları Amerika’yı ne kadar derinden böldü?
Sputnik Türkiye
Trump’ın İran’a saldırı emri, Amerikalılar arasında karma tepkilerle karşılandı. Anketler kamuoyunda belirgin bir bölünmeye işaret ederken, ‘operasyon’ modern Amerika tarihinin en düşük desteğine sahip.
2026-03-03T16:55+0300
2026-03-03T16:55+0300
dünya
abd
i̇ran
yougov
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
amerika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103970446_0:185:2981:1862_1920x0_80_0_0_8983b34f1c5c6e031b39ec0a960afb73.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü başlatılan ve ABD-İsrail ortak saldırılarının, İran’ın nükleer ve balistik füze programlarını ortadan kaldırmak için gerekli olduğunu savundu.Tahran ise saldırıların tamamen sebepsiz olduğunu söyledi ve İsrail ile Ortadoğu genelindeki ABD üslerini hedef alan füze ve İHA’larla misillemede bulunmaya başladı.Analistler, ABD’de kasım ayındaki ara seçimler öncesindeki ön seçimlerin başlamasına yalnızca birkaç gün kala başlatılan saldırıların, modern Amerikan tarihinde en düşük başlangıç desteğine sahip olduğunu belirtiyor. ABD kamuoyu nasıl tepki verdi?Kamuoyu yoklamaları, kampanyaya yönelik artan memnuniyetsizliği gösterdi. Saldırıların ilk gününde yapılan bir YouGov anketi, Amerikalıların yüzde 34’ünün eylemi desteklediğini, yüzde 44’ünün ise karşı çıktığını ortaya koydu. Bu oran, Afganistan Savaşı’ndaki yüzde 92’lik ve Irak Savaşı’ndaki yüzde 71’lik ilk onay oranlarıyla karşılaştırıldığında, büyük bir ABD askeri harekatı için başlangıçta kaydedilen tarihsel olarak en düşük destek düzeyi olarak kayda geçti.Ertesi gün yayımlanan bir Reuters/Ipsos anketi daha da düşük bir destek gösterdi: İran’a yönelik ABD saldırılarını onaylayanların oranı yüzde 27, karşı çıkanların oranı ise yüzde 43 olarak ölçüldü.Ayrıca, katılımcıların yüzde 56’sı, buna Cumhuriyetçilerin dörtte biri dahil olmak üzere Trump’ın ABD çıkarlarını ilerletme gerekçesiyle askeri güç kullanmaya ‘fazla istekli’ olduğunu söyledi. Birçok kişi, desteklerinin çatışmada ABD askerlerinin ölümleriyle bağlantılı olduğunu belirtti.Pazartesi günü yayımlanan ve SSRS tarafından CNN için yapılan bir ankete göre Amerikalıların yaklaşık yüzde 59’u İran’a karşı askeri harekata karşı. Katılımcıların yüzde 60’ı Trump’ın net bir planı olmadığına inanırken, yüzde 62’si daha fazla adım atılmadan önce Kongre onayının zorunlu olması gerektiğini düşünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/israil-abd-ve-iran-catismasinda-4-gun-karsilikli-fuze-ve-iha-saldirilari-devam-ediyor-hava-sahalari-1103951327.html
abd
i̇ran
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103970446_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_a9a1d46c4d9e6248b241009a2e42f620.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
iran, abd, saldırı, savaş, çatışmalar, anketler, amerika ne kadar bölündü, haberler, abd haberleri, iran haberleri, dünya haberleri
iran, abd, saldırı, savaş, çatışmalar, anketler, amerika ne kadar bölündü, haberler, abd haberleri, iran haberleri, dünya haberleri

İran saldırıları Amerika’yı ne kadar derinden böldü?

16:55 03.03.2026
© Selçuk AcarABD’nin New York kentinde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını protesto edildi
ABD’nin New York kentinde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını protesto edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
© Selçuk Acar
Abone ol
Trump’ın İran’a saldırı emri, Amerikalılar arasında karma tepkilerle karşılandı. Anketler kamuoyunda belirgin bir bölünmeye işaret ederken, politikacıların açıklamaları hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti içinde ayrışmaları ortaya koydu. ‘Operasyon’ modern Amerika tarihinin en düşük desteğine sahip.
ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü başlatılan ve ABD-İsrail ortak saldırılarının, İran’ın nükleer ve balistik füze programlarını ortadan kaldırmak için gerekli olduğunu savundu.
Tahran ise saldırıların tamamen sebepsiz olduğunu söyledi ve İsrail ile Ortadoğu genelindeki ABD üslerini hedef alan füze ve İHA’larla misillemede bulunmaya başladı.
Analistler, ABD’de kasım ayındaki ara seçimler öncesindeki ön seçimlerin başlamasına yalnızca birkaç gün kala başlatılan saldırıların, modern Amerikan tarihinde en düşük başlangıç desteğine sahip olduğunu belirtiyor.

ABD kamuoyu nasıl tepki verdi?

Kamuoyu yoklamaları, kampanyaya yönelik artan memnuniyetsizliği gösterdi. Saldırıların ilk gününde yapılan bir YouGov anketi, Amerikalıların yüzde 34’ünün eylemi desteklediğini, yüzde 44’ünün ise karşı çıktığını ortaya koydu.
Bu oran, Afganistan Savaşı’ndaki yüzde 92’lik ve Irak Savaşı’ndaki yüzde 71’lik ilk onay oranlarıyla karşılaştırıldığında, büyük bir ABD askeri harekatı için başlangıçta kaydedilen tarihsel olarak en düşük destek düzeyi olarak kayda geçti.
Ertesi gün yayımlanan bir Reuters/Ipsos anketi daha da düşük bir destek gösterdi: İran’a yönelik ABD saldırılarını onaylayanların oranı yüzde 27, karşı çıkanların oranı ise yüzde 43 olarak ölçüldü.
Ayrıca, katılımcıların yüzde 56’sı, buna Cumhuriyetçilerin dörtte biri dahil olmak üzere Trump’ın ABD çıkarlarını ilerletme gerekçesiyle askeri güç kullanmaya ‘fazla istekli’ olduğunu söyledi. Birçok kişi, desteklerinin çatışmada ABD askerlerinin ölümleriyle bağlantılı olduğunu belirtti.
İlk ölümler pazar gecesi ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bildirildi. CENTCOM başlangıçta üç askeri personelin öldüğünü ve birkaçının yaralandığını açıkladı, daha sonra ölü sayısını altıya yükseltti.
Pazartesi günü yayımlanan ve SSRS tarafından CNN için yapılan bir ankete göre Amerikalıların yaklaşık yüzde 59’u İran’a karşı askeri harekata karşı. Katılımcıların yüzde 60’ı Trump’ın net bir planı olmadığına inanırken, yüzde 62’si daha fazla adım atılmadan önce Kongre onayının zorunlu olması gerektiğini düşünüyor.
Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
DÜNYA
İsrail, ABD ve İran çatışmasında 4. gün: Karşılıklı füze ve İHA saldırıları devam ediyor, hava sahaları kapandı
07:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала