Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/iran-gida-ve-tarim-urunleri-ihracatini-yasakladi--1103973660.html
İran, gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı
İran, gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı
Sputnik Türkiye
İran gıda ve tarım ihracatını yasakladıİran medyasında, ülkeden gıda ve tarım ürünleri ihracatının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı duyuruldu. 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T18:46+0300
2026-03-03T19:25+0300
dünya
i̇ran
ortadoğu
ihracat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103801264_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d67a5c20356defe480492ca7b322b9c6.jpg
Yerel haberlere göre İran yönetimi, İsrail ve ABD'nin saldırılarıyla başlayan çatışmaların 4'üncü gününde yaşanan mevcut durumdan dolayı halkın gerekli ihtiyaçlarının karşılanmasının öncelik olduğunu söyleyerek bu kararı aldı.Ülkenin yarı resmi Tasnim haber ajansının, bir hükümet açıklamasına dayandırdığı haberinde, “Tüm gıda ve tarım ürünlerinin ihracatı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır” ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca, “Hükümet, halk için zorunlu ihtiyaç malzemelerinin teminini önceliklendirmiştir” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/israil-abd-ve-iran-catismasinda-4-gun-karsilikli-fuze-ve-iha-saldirilari-devam-ediyor-hava-sahalari-1103951327.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103801264_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_08437c8f8c384648a7991cc296da1575.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, ortadoğu, ihracat
i̇ran, ortadoğu, ihracat

İran, gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı

18:46 03.03.2026 (güncellendi: 19:25 03.03.2026)
© Fotoğraf : Canva Imagesİran
İran - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
© Fotoğraf : Canva Images
Abone ol
İran gıda ve tarım ihracatını yasakladıİran medyasında, ülkeden gıda ve tarım ürünleri ihracatının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı duyuruldu.
Yerel haberlere göre İran yönetimi, İsrail ve ABD'nin saldırılarıyla başlayan çatışmaların 4'üncü gününde yaşanan mevcut durumdan dolayı halkın gerekli ihtiyaçlarının karşılanmasının öncelik olduğunu söyleyerek bu kararı aldı.
Ülkenin yarı resmi Tasnim haber ajansının, bir hükümet açıklamasına dayandırdığı haberinde, “Tüm gıda ve tarım ürünlerinin ihracatı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır” ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca, “Hükümet, halk için zorunlu ihtiyaç malzemelerinin teminini önceliklendirmiştir” denildi.
İran'ın misilleme saldırıları sonucu İsrail'in Petah Tikva bölgesinde açılan bir delik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
DÜNYA
İsrail, ABD ve İran çatışmasında 4. gün: Karşılıklı füze ve İHA saldırıları devam ediyor, hava sahaları kapandı
07:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала