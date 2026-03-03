https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/iran-gida-ve-tarim-urunleri-ihracatini-yasakladi--1103973660.html
İran, gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı
Yerel haberlere göre İran yönetimi, İsrail ve ABD'nin saldırılarıyla başlayan çatışmaların 4'üncü gününde yaşanan mevcut durumdan dolayı halkın gerekli ihtiyaçlarının karşılanmasının öncelik olduğunu söyleyerek bu kararı aldı.Ülkenin yarı resmi Tasnim haber ajansının, bir hükümet açıklamasına dayandırdığı haberinde, “Tüm gıda ve tarım ürünlerinin ihracatı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır” ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca, “Hükümet, halk için zorunlu ihtiyaç malzemelerinin teminini önceliklendirmiştir” denildi.
18:46 03.03.2026 (güncellendi: 19:25 03.03.2026)
