İran, gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı

İran gıda ve tarım ihracatını yasakladıİran medyasında, ülkeden gıda ve tarım ürünleri ihracatının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı duyuruldu. 03.03.2026, Sputnik Türkiye

Yerel haberlere göre İran yönetimi, İsrail ve ABD'nin saldırılarıyla başlayan çatışmaların 4'üncü gününde yaşanan mevcut durumdan dolayı halkın gerekli ihtiyaçlarının karşılanmasının öncelik olduğunu söyleyerek bu kararı aldı.Ülkenin yarı resmi Tasnim haber ajansının, bir hükümet açıklamasına dayandırdığı haberinde, “Tüm gıda ve tarım ürünlerinin ihracatı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır” ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca, “Hükümet, halk için zorunlu ihtiyaç malzemelerinin teminini önceliklendirmiştir” denildi.

