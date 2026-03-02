Jeopolitik gerilim altını uçurdu: Altın fiyatlarında sert yükseliş

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/jeopolitik-gerilim-altini-ucurdu-altin-fiyatlarinda-sert-yukselis-1103924436.html
02.03.2026
Hafta sonu ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarının ardından artan güvenli liman talebi, altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Jeopolitik risklerin tırmanmasıyla altın, haftaya sert yükselişle başladı. Ons altın, 5 bin 393 doların üzerine çıkarak yüzde 2’ye yakın yükseldi ve fiyatlar bir aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altının şu sıralar 5 bin 351 dolardan işlem gördüğü aktarıldı.
Gram altın, gün içinde en düşük 7 bin 433 lira, en yüksek 7 bin 623 lira seviyesini gördü. Gram altın, şu sıralar 7 bin 557 liradan alıcı buluyor.
Gram altının tarihi rekorunun, 29 Ocak 2026 tarihinde 7 bin 810 lirayla kırılmıştı.
Kapalıçarşı’da ise gram altın 8 bin 127 TL seviyesinden alıcı buluyor.