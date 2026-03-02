Türkiye
Jeopolitik gerilim altını uçurdu: Altın fiyatlarında sert yükseliş
Jeopolitik gerilim altını uçurdu: Altın fiyatlarında sert yükseliş
02.03.2026
Hafta sonu ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının ardından artan güvenli liman talebi, altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Jeopolitik risklerin tırmanmasıyla altın, haftaya sert yükselişle başladı. Ons altın, 5 bin 393 doların üzerine çıkarak yüzde 2'ye yakın yükseldi ve fiyatlar bir aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altının şu sıralar 5 bin 351 dolardan işlem gördüğü aktarıldı.Gram altın ne kadar?Gram altın, gün içinde en düşük 7 bin 433 lira, en yüksek 7 bin 623 lira seviyesini gördü. Gram altın, şu sıralar 7 bin 557 liradan alıcı buluyor.Gram altının tarihi rekorunun, 29 Ocak 2026 tarihinde 7 bin 810 lirayla kırılmıştı.Kapalıçarşı'da ise gram altın 8 bin 127 TL seviyesinden alıcı buluyor.
08:50 02.03.2026
ABD ve İsrail’in hafta sonu İran’a düzenlediği ortak saldırıların ardından artan güvenli liman talebiyle altın sert yükseldi. Ons altın, 5 bin 351 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise Kapalıçarşı'da 8 bin 127 TL'den alıcı buluyor.
Hafta sonu ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarının ardından artan güvenli liman talebi, altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Jeopolitik risklerin tırmanmasıyla altın, haftaya sert yükselişle başladı. Ons altın, 5 bin 393 doların üzerine çıkarak yüzde 2’ye yakın yükseldi ve fiyatlar bir aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altının şu sıralar 5 bin 351 dolardan işlem gördüğü aktarıldı.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, gün içinde en düşük 7 bin 433 lira, en yüksek 7 bin 623 lira seviyesini gördü. Gram altın, şu sıralar 7 bin 557 liradan alıcı buluyor.
Gram altının tarihi rekorunun, 29 Ocak 2026 tarihinde 7 bin 810 lirayla kırılmıştı.
Kapalıçarşı’da ise gram altın 8 bin 127 TL seviyesinden alıcı buluyor.
