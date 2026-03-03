‘İran’da üç senaryo olası, şahin kanat güçleri eline alabilir’

“İran aylardır, ‘Üzerimize saldırırsanız savaş İran toprakları içinde kalmaz’ demişti. Bunun blöf olmadığı ortaya çıktı. Katar, BAE ve Suudi Arabistan gibi ülkeler ne kadar devlet kabul edilebilir bu bir soru işareti. Orduları sınırlı. Bunlar petrol ve doğal gaz gelirlerini yıllarca savunma harcamalarına harcamak yerine savunmayı Amerika’ya ihale ettiler. Petrodolarlarla bir refah devleti kurdular. Bu bir yanılsama ve illüzyondu. ABD’nin nimetlerinden faydalandılar. Bahreyn’in üçte ikisi Şiilerden oluşuyor örneğin ancak onlar isyan ettiğinde Suudiler ve Amerikanlar Bahreyn’deki aileyi düşmekten kurtarmıştı. Bunun nimetlerinden faydalandılar ancak bu birlikteliklerin külfetleri de var. Külfeti de İran’ın Amerikan üslerini vurması. BAE’li bir yetkili, ‘Biz bütün güvenliğimizi Amerika’ya taşere ettik ancak İran bizi vurduğunda ortalıkta kimse yok. Meğerse Amerika açısından sadece İsrail’in güvenliği önemliymiş’ diyor. Buna ‘Günaydın’ demeli. İran’ın Körfez’deki ülkeleri bütünüyle karşısına alacağı pek tahmin edilmemişti. Ancak en uysal kediyi bile köşeye sıkıştırdığınızda ahlakı değişir. İran, Ürdün’de bir pazar yerini mi, kasabayı mı vurdu? Yoksa Ürdün’deki ABD üssünü mü vurdu? Bunlar farklı şeyler. İran füzeleri Suudi Arabistan’da okul mu yaktı? Sadece oradaki Amerikan üssünü vurdu. Bunlar arasında farklar var. İran’ın nereye ne için saldırdığına bakmak lazım. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın merkezi olan Cidde, ‘İran’ı saldırganlığı azaltmaya çağırıyoruz’ diye açıklama yaptı. Amerikan ve İsrail’in saldırısına ‘yanlış’ dahi demediler. İnsanın aklıyla alay ediyorlar.”