Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/guney-kibrista-dron-alarmi-fransadan-fuze-ve-hava-savunma-destegi-1103965938.html
Güney Kıbrıs'ta dron alarmı: Fransa’dan füze ve hava savunma desteği
Güney Kıbrıs'ta dron alarmı: Fransa’dan füze ve hava savunma desteği
Sputnik Türkiye
İngiltere’ye ait Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrotiri Üssü’ne yönelik dron saldırılarının ardından Fransa’nın, Güney Kıbrıs'a anti-dron ve anti-füze sistemleri... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T14:45+0300
2026-03-03T14:45+0300
dünya
kıbrıs
fransa
i̇ran
drone
füze
roket
hava saldırısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103965746_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6f8024317b42a7f9fa4ed86fbdf27570.jpg
Güney Kıbrıs'ta İngiltere’ye ait Kraliye Hava Kuvvetleri Akrotiri üssünün hedef alınmasının ardından Avrupa’dan peş peşe destek mesajları geldi. CNA haber ajansının aktardığına göre, Fransa’nın adaya hava savunma sistemleri göndermeye hazırlandığı bildirildi.Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu niyetini Güney Kıbrıs yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’e ilettiği belirtildi. Bir Güney Kıbrıs hükümet kaynağının da bilgiyi doğruladığı aktarıldı.Üs hedef alındıPazartesi günü iki ayrı dron olayının yaşandığı bildirildi. İlk olayda İran yapımı olduğu belirtilen bir Shahed tipi insansız hava aracı, Akrotiri pistine düştü ve sınırlı hasara yol açtı. Saatler sonra iki dronun daha etkisiz hale getirildiği ifade edildi.Saldırıların ardından Fransa’nın anti-dron ve anti-füze sistemleri ile birlikte bir fırkateyn göndermeyi planladığı kaydedildi.Yunanistan da devredeYunanistan’ın da hızlı şekilde harekete geçtiği bildirildi. Atina yönetiminin adaya 4 F-16 savaş uçağı gönderdiği, ayrıca biri anti-dron “Centauros” karıştırma sistemiyle donatılmış iki fırkateynin Güney Kıbrıs'a doğru yola çıktığı aktarıldı.Savunma kaynaklarının, Centauros sisteminin düşük irtifada uçan ve radarları aşabilen dronları tespit edip etkisiz hale getirebildiğini söylediği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/bati-medyasi-irana-saldirilar-abdnin-fuze-stoklarini-hizla-tuketiyor-1103952752.html
kıbrıs
fransa
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103965746_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_b26cab15fbf236127f99a6e90f06eb45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kıbrıs, fransa, i̇ran, drone, füze, roket, hava saldırısı
kıbrıs, fransa, i̇ran, drone, füze, roket, hava saldırısı

Güney Kıbrıs'ta dron alarmı: Fransa’dan füze ve hava savunma desteği

14:45 03.03.2026
© AP Photo / Petros KaradjiasAkrotiri Hava Üssü
Akrotiri Hava Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Abone ol
İngiltere’ye ait Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrotiri Üssü’ne yönelik dron saldırılarının ardından Fransa’nın, Güney Kıbrıs'a anti-dron ve anti-füze sistemleri göndermeyi planladığı bildirildi. Yunanistan da savaş uçakları ve fırkateynlerle destek verdi.
Güney Kıbrıs'ta İngiltere’ye ait Kraliye Hava Kuvvetleri Akrotiri üssünün hedef alınmasının ardından Avrupa’dan peş peşe destek mesajları geldi. CNA haber ajansının aktardığına göre, Fransa’nın adaya hava savunma sistemleri göndermeye hazırlandığı bildirildi.
Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu niyetini Güney Kıbrıs yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’e ilettiği belirtildi. Bir Güney Kıbrıs hükümet kaynağının da bilgiyi doğruladığı aktarıldı.

Üs hedef alındı

Pazartesi günü iki ayrı dron olayının yaşandığı bildirildi. İlk olayda İran yapımı olduğu belirtilen bir Shahed tipi insansız hava aracı, Akrotiri pistine düştü ve sınırlı hasara yol açtı. Saatler sonra iki dronun daha etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Saldırıların ardından Fransa’nın anti-dron ve anti-füze sistemleri ile birlikte bir fırkateyn göndermeyi planladığı kaydedildi.

Yunanistan da devrede

Yunanistan’ın da hızlı şekilde harekete geçtiği bildirildi. Atina yönetiminin adaya 4 F-16 savaş uçağı gönderdiği, ayrıca biri anti-dron “Centauros” karıştırma sistemiyle donatılmış iki fırkateynin Güney Kıbrıs'a doğru yola çıktığı aktarıldı.
Savunma kaynaklarının, Centauros sisteminin düşük irtifada uçan ve radarları aşabilen dronları tespit edip etkisiz hale getirebildiğini söylediği kaydedildi.
Lanzamiento de un misil de ataque terrestre Tomahawk (TLAM), el 23 de marzo de 2003. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
DÜNYA
Batı medyası: İran’a saldırılar, ABD’nin füze stoklarını hızla tüketiyor
08:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала