Güney Kıbrıs'ta dron alarmı: Fransa’dan füze ve hava savunma desteği

Güney Kıbrıs'ta İngiltere’ye ait Kraliye Hava Kuvvetleri Akrotiri üssünün hedef alınmasının ardından Avrupa’dan peş peşe destek mesajları geldi. CNA haber ajansının aktardığına göre, Fransa’nın adaya hava savunma sistemleri göndermeye hazırlandığı bildirildi.Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu niyetini Güney Kıbrıs yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’e ilettiği belirtildi. Bir Güney Kıbrıs hükümet kaynağının da bilgiyi doğruladığı aktarıldı.Üs hedef alındıPazartesi günü iki ayrı dron olayının yaşandığı bildirildi. İlk olayda İran yapımı olduğu belirtilen bir Shahed tipi insansız hava aracı, Akrotiri pistine düştü ve sınırlı hasara yol açtı. Saatler sonra iki dronun daha etkisiz hale getirildiği ifade edildi.Saldırıların ardından Fransa’nın anti-dron ve anti-füze sistemleri ile birlikte bir fırkateyn göndermeyi planladığı kaydedildi.Yunanistan da devredeYunanistan’ın da hızlı şekilde harekete geçtiği bildirildi. Atina yönetiminin adaya 4 F-16 savaş uçağı gönderdiği, ayrıca biri anti-dron “Centauros” karıştırma sistemiyle donatılmış iki fırkateynin Güney Kıbrıs'a doğru yola çıktığı aktarıldı.Savunma kaynaklarının, Centauros sisteminin düşük irtifada uçan ve radarları aşabilen dronları tespit edip etkisiz hale getirebildiğini söylediği kaydedildi.

