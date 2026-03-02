Türkiye
Galatasaray, Alanyaspor maçının kamp kadrosunu açıkladı: 8 eksik var
Galatasaray, Alanyaspor maçının kamp kadrosunu açıkladı: 8 eksik var
Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda 8 futbolcu eksik. 02.03.2026, Sputnik Türkiye
spor
galatasaray
alanyaspor
yunus akgün
mario lemina
abdülkerim bardakcı
victor james osimhen
mauro icardi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu duyuruldu. Kadroda Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi yer almadı.İşte Galatasaray'ın açıklaması;
17:46 02.03.2026
Galatasaray - Corendon Alanyaspor
Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda 8 futbolcu eksik.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu duyuruldu. Kadroda Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi yer almadı.
İşte Galatasaray'ın açıklaması;
"Aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve risk alınmak istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi; Ziraat Türkiye Kupası'ndaki C. Alanyaspor maçı kamp kadrosunda bulunmamaktadır."
Galatasaray - Corendon Alanyaspor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2026
SPOR
Liverpool maçına doğru Okan Buruk: Juventus favoriydi ama turu Galatasaray geçti, Liverpool da bu turun favorisi
Dün, 08:01
