Galatasaray, Alanyaspor maçının kamp kadrosunu açıkladı: 8 eksik var

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda 8 futbolcu eksik. 02.03.2026, Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu duyuruldu. Kadroda Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi yer almadı.İşte Galatasaray'ın açıklaması;

