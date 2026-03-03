Türkiye
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dubai'deydi: Jasikevicius'un son durumu ne?
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dubai'deydi: Jasikevicius'un son durumu ne?
Dubai'de bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, İstanbul'a dönememişti. HT Spor'da yer alan habere göre; uçuş probleminin çözülmesiyle...
Dubai'de mahsur kalan Fenerbahçe Başantrenörü Jasikevicius İstanbul'a döndüğü ifade edildi.Jasikevicius dönüyor mu?İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırılarına karşı yaptığı misilleme nedeniyle Dubai'de uçuşlar geçici süreyle iptal edilmişti. Bu gelişme üzerine Dubai'de bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, İstanbul'a dönememişti.HT Spor'da yer alan habere göre; uçuş probleminin çözülmesiyle birlikte Fenerbahçe Beko Başantrenörü, İstanbul'a dönüyor. Jasikevicius'un, sabah saatlerinde Dubai'den ayrıldığı öğrenildi.Fenerbahçe duyurmuştuFenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:
i̇stanbul, türkiye, dubai, sarunas jasikevicius, fenerbahçe beko

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dubai'deydi: Jasikevicius'un son durumu ne?

13:25 03.03.2026
Dubai'de bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, İstanbul'a dönememişti. HT Spor'da yer alan habere göre; uçuş probleminin çözülmesiyle birlikte Fenerbahçe Beko Başantrenörü, İstanbul'a dönüyor.
Dubai'de mahsur kalan Fenerbahçe Başantrenörü Jasikevicius İstanbul'a döndüğü ifade edildi.

Jasikevicius dönüyor mu?

İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırılarına karşı yaptığı misilleme nedeniyle Dubai'de uçuşlar geçici süreyle iptal edilmişti. Bu gelişme üzerine Dubai'de bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, İstanbul'a dönememişti.
HT Spor'da yer alan habere göre; uçuş probleminin çözülmesiyle birlikte Fenerbahçe Beko Başantrenörü, İstanbul'a dönüyor. Jasikevicius'un, sabah saatlerinde Dubai'den ayrıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe duyurmuştu

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:
"Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius, oyuncumuz Armando Bacot, fizyoterapistlerimizden Jaime Capella Bouza, ulusal ve uluslararası liglere verilen milli takım arasında dinlenmek için Dubai’ye, sportif direktörümüz Uğur Ozan Sulak ise adidas NextGen Turnuvasını izlemek için Abu Dabi’ye gitmiştir. Ailemizin dört üyesinin Dubai ve Abu Dabi’de bulundukları zaman diliminde bölgede meydana gelen patlamalar sonucu, havaalanlarındaki uçuşlar güvenlik nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur. Güvenli bölgede bulunan ekibimiz ile iletişim kesintisiz devam etmekte olup, kendilerinin İstanbul’a getirilmesi ile ilgili tüm adımlar devletimizin yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde atılmaktadır."
