https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/fenerbahce-beko-basantrenoru-dubaideydi-jasikeviciusun-son-durumu-ne-1103963808.html
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dubai'deydi: Jasikevicius'un son durumu ne?
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dubai'deydi: Jasikevicius'un son durumu ne?
Sputnik Türkiye
Dubai'de bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, İstanbul'a dönememişti. HT Spor'da yer alan habere göre; uçuş probleminin çözülmesiyle... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T13:25+0300
2026-03-03T13:25+0300
2026-03-03T13:25+0300
spor
i̇stanbul
türkiye
dubai
sarunas jasikevicius
fenerbahçe beko
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103916069_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_474c3eff864aa13a3b0aedd329e900a5.jpg
Dubai'de mahsur kalan Fenerbahçe Başantrenörü Jasikevicius İstanbul'a döndüğü ifade edildi.Jasikevicius dönüyor mu?İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırılarına karşı yaptığı misilleme nedeniyle Dubai'de uçuşlar geçici süreyle iptal edilmişti. Bu gelişme üzerine Dubai'de bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, İstanbul'a dönememişti.HT Spor'da yer alan habere göre; uçuş probleminin çözülmesiyle birlikte Fenerbahçe Beko Başantrenörü, İstanbul'a dönüyor. Jasikevicius'un, sabah saatlerinde Dubai'den ayrıldığı öğrenildi.Fenerbahçe duyurmuştuFenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/unlu-oyuncular-ilker-ayrik-ve-sevket-coruh-dubaide-mahsur-kaldi-1103940418.html
i̇stanbul
dubai
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/01/1103916069_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a8a9f28ad9b8ba12a349912a47e03d63.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, türkiye, dubai, sarunas jasikevicius, fenerbahçe beko
i̇stanbul, türkiye, dubai, sarunas jasikevicius, fenerbahçe beko
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dubai'deydi: Jasikevicius'un son durumu ne?
Dubai'de bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, İstanbul'a dönememişti. HT Spor'da yer alan habere göre; uçuş probleminin çözülmesiyle birlikte Fenerbahçe Beko Başantrenörü, İstanbul'a dönüyor.
Dubai'de mahsur kalan Fenerbahçe Başantrenörü Jasikevicius İstanbul'a döndüğü ifade edildi.
İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırılarına karşı yaptığı misilleme nedeniyle Dubai'de uçuşlar geçici süreyle iptal edilmişti. Bu gelişme üzerine Dubai'de bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, İstanbul'a dönememişti.
HT Spor'da yer alan habere göre; uçuş probleminin çözülmesiyle birlikte Fenerbahçe Beko Başantrenörü, İstanbul'a dönüyor. Jasikevicius'un, sabah saatlerinde Dubai'den ayrıldığı öğrenildi.
Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:
"Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius, oyuncumuz Armando Bacot, fizyoterapistlerimizden Jaime Capella Bouza, ulusal ve uluslararası liglere verilen milli takım arasında dinlenmek için Dubai’ye, sportif direktörümüz Uğur Ozan Sulak ise adidas NextGen Turnuvasını izlemek için Abu Dabi’ye gitmiştir. Ailemizin dört üyesinin Dubai ve Abu Dabi’de bulundukları zaman diliminde bölgede meydana gelen patlamalar sonucu, havaalanlarındaki uçuşlar güvenlik nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur. Güvenli bölgede bulunan ekibimiz ile iletişim kesintisiz devam etmekte olup, kendilerinin İstanbul’a getirilmesi ile ilgili tüm adımlar devletimizin yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde atılmaktadır."