Diyarbakır'da iki aracın çarpıştığı kaza meydana geldi: 5 can kaybı, 2 yaralı var
Diyarbakır'da iki aracın çarpıştığı kaza meydana geldi: 5 can kaybı, 2 yaralı var
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çınarköy Mahallesi çıkışında iki aracın çarpışması sonucu elim bir trafik kazası meydana geldiği, kazada araç sürücüleri ile birlikte toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çınarköy Mahallesi çıkışında iki aracın çarpışması sonucu elim bir trafik kazası meydana geldiği, kazada araç sürücüleri ile birlikte toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edilerek gerekli inceleme çalışmaları ivedilikle başlatılmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."