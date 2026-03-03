https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/emekliler-ne-kadar-zam-alacak-subat-enflasyonu-aciklandi-2-aylik-zam-orani-netlesti-1103955912.html

Emekliler ne kadar zam alacak? Şubat enflasyonu açıklandı, 2 aylık zam oranı netleşti

Emekliler ne kadar zam alacak? Şubat enflasyonu açıklandı, 2 aylık zam oranı netleşti

Milyonlarca SGK, SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için zam hesabında ikinci veri geldi. Emeklilerin 2 aylık kümülatif zam oranı yüzde 7.94 olarak hesaplandı. 03.03.2026, Sputnik Türkiye

Milyonlarca emeklinin maaş artışını belirleyecek enflasyon verilerinde ikinci ay rakamı geldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre şubat ayında enflasyon aylık yüzde 2,96, yıllık yüzde 31,53 oldu.SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?Aylık enflasyon verisi, emeklilerin zam oranlarını doğrudan etkiliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerine ait enflasyon rakamları, zam hesaplamasında belirleyici oluyor.Ocak ayının aylık enflasyonu olan yüzde 4,84 oranı kadar zammı hak eden emekliler, şubat ayı için de yüzde 2,96 oranını ekledi. Böylece iki aylık kümülatif artış yüzde 7,94 olarak oluştu.Emeklilerin tam zam oranı için mart, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

