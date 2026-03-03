Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/emekliler-ne-kadar-zam-alacak-subat-enflasyonu-aciklandi-2-aylik-zam-orani-netlesti-1103955912.html
Emekliler ne kadar zam alacak? Şubat enflasyonu açıklandı, 2 aylık zam oranı netleşti
Emekliler ne kadar zam alacak? Şubat enflasyonu açıklandı, 2 aylık zam oranı netleşti
Sputnik Türkiye
Milyonlarca SGK, SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için zam hesabında ikinci veri geldi. Emeklilerin 2 aylık kümülatif zam oranı yüzde 7.94 olarak hesaplandı. 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T10:44+0300
2026-03-03T10:44+0300
ekonomi̇
emekli
emekli maaşı
emekli maaş zam oranı
ssk
bağ-kur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg
Milyonlarca emeklinin maaş artışını belirleyecek enflasyon verilerinde ikinci ay rakamı geldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre şubat ayında enflasyon aylık yüzde 2,96, yıllık yüzde 31,53 oldu.SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?Aylık enflasyon verisi, emeklilerin zam oranlarını doğrudan etkiliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerine ait enflasyon rakamları, zam hesaplamasında belirleyici oluyor.Ocak ayının aylık enflasyonu olan yüzde 4,84 oranı kadar zammı hak eden emekliler, şubat ayı için de yüzde 2,96 oranını ekledi. Böylece iki aylık kümülatif artış yüzde 7,94 olarak oluştu.Emeklilerin tam zam oranı için mart, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/mart-ayi-kira-zam-orani-belli-oldu-1103954312.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1924c8926d08ee499b6e21dabcfac545.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
emekli, emekli maaşı, emekli maaş zam oranı, ssk, bağ-kur
emekli, emekli maaşı, emekli maaş zam oranı, ssk, bağ-kur

Emekliler ne kadar zam alacak? Şubat enflasyonu açıklandı, 2 aylık zam oranı netleşti

10:44 03.03.2026
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
© AA
Abone ol
Milyonlarca SGK, SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için zam hesabında ikinci veri geldi. Emeklilerin 2 aylık kümülatif zam oranı yüzde 7.94 olarak hesaplandı.
Milyonlarca emeklinin maaş artışını belirleyecek enflasyon verilerinde ikinci ay rakamı geldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre şubat ayında enflasyon aylık yüzde 2,96, yıllık yüzde 31,53 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?

Aylık enflasyon verisi, emeklilerin zam oranlarını doğrudan etkiliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerine ait enflasyon rakamları, zam hesaplamasında belirleyici oluyor.
Ocak ayının aylık enflasyonu olan yüzde 4,84 oranı kadar zammı hak eden emekliler, şubat ayı için de yüzde 2,96 oranını ekledi. Böylece iki aylık kümülatif artış yüzde 7,94 olarak oluştu.
Emeklilerin tam zam oranı için mart, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.
Yarısı Bizden Kampanyası destek tutarları ne kadar? 5 soruda merak edilenler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
EKONOMİ
Mart ayı kira zam oranı belli oldu
10:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала