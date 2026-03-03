https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/disisleri-bakani-fidan-onceligimiz-savasi-durdurmak-1103976798.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Önceliğimiz savaşı durdurmak

Dışişleri Bakanı Fidan: Önceliğimiz savaşı durdurmak

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu’daki savaşın etkilerinin yalnızca İran'la sınırlı kalmadığını açıkladı. Bakan Fidan, öncelikli hedefin savaşı durdurmak... 03.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-03T22:19+0300

2026-03-03T22:19+0300

2026-03-03T22:19+0300

türki̇ye

ortadoğu

i̇ran

hakan fidan

körfez ülkeleri

donald trump

i̇srail

i̇srail ordusu (idf)

i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103976096_0:122:1600:1022_1920x0_80_0_0_fe7ed398ecc4fb072a4535331a495af4.jpg

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Bakan Fidan, ''Çok kritik günlerden geçiyoruz bölgemiz adına, özellikle. Şu ana kadar bölgede son 20 yıldır büyük acılar, savaşlar yaşandı ve son yaşadığımız bu büyük savaş, İran'la olan savaş. Tabii savaşın etkilerine baktığımız zaman İranla sınırlı kalmıyor. Çok önceden de tahmin ettiğimiz gibi bölgenin tamamına yayılıyor'' dedi.Bakan Fidan, ''İran'ın burada şöyle bir strateji izlediğini görüyoruz: Kendisine yönelik nihai bir saldırı değerlendirmesinde bulunduğu anda 'Ben gidersem bölgeyi de beraberimde götürürüm' stratejisiyle bölgedeki diğer ülkelere, özellikle enerji altyapılarına... İran şunun çok iyi farkında; bölgedeki kritik ülkelerde bulunan enerji altyapılarının dünya ekonomisi için, istikrarı için, enerji güvenliği için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Buralara yönelik saldırılarını yapıyor. Kendisi taarruza uğradıkça baskı unsurunu buradan oluşturmaya çalışıyor'' açıklamasında bulundu.İran'ın stratejisini eleştiren Bakan Fidan, ''İran'ın hiçbir ayrım yapmadan arabulucu Umman'ı, Katar'ı, Kuveyt'i, Bahreyn'i, Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Ürdün'ü; yani bütün buraları bombalaması bence inanılmaz derecede yanlış bir strateji. Yani bölgedeki riski zaten çok ciddi yükseltiyor ama diğer taraftan kendisi perspektifinden bakıldığı zaman da son derece yanlış bir strateji'' dedi.Bakan Fidan, ''Biz şimdiden özellikle belli ülkelerle bir araya gelerek belli bir görüş oluşturup, daha kötüye gitmesini nasıl engelleriz, bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz'' şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/iran-savunma-bakanligi-dusman-birkac-gun-icinde-savasi-durdurmak-zorunda-kalacak-1103975569.html

türki̇ye

i̇ran

körfez ülkeleri

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇ran, hakan fidan, körfez ülkeleri, donald trump, i̇srail, i̇srail ordusu (idf), i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu