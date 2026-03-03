https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/disisleri-bakani-fidan-onceligimiz-savasi-durdurmak-1103976798.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Önceliğimiz savaşı durdurmak
Dışişleri Bakanı Fidan: Önceliğimiz savaşı durdurmak
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu’daki savaşın etkilerinin yalnızca İran'la sınırlı kalmadığını açıkladı. Bakan Fidan, öncelikli hedefin savaşı durdurmak... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T22:19+0300
2026-03-03T22:19+0300
2026-03-03T22:19+0300
türki̇ye
ortadoğu
i̇ran
hakan fidan
körfez ülkeleri
donald trump
i̇srail
i̇srail ordusu (idf)
i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103976096_0:122:1600:1022_1920x0_80_0_0_fe7ed398ecc4fb072a4535331a495af4.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Bakan Fidan, ''Çok kritik günlerden geçiyoruz bölgemiz adına, özellikle. Şu ana kadar bölgede son 20 yıldır büyük acılar, savaşlar yaşandı ve son yaşadığımız bu büyük savaş, İran'la olan savaş. Tabii savaşın etkilerine baktığımız zaman İranla sınırlı kalmıyor. Çok önceden de tahmin ettiğimiz gibi bölgenin tamamına yayılıyor'' dedi.Bakan Fidan, ''İran'ın burada şöyle bir strateji izlediğini görüyoruz: Kendisine yönelik nihai bir saldırı değerlendirmesinde bulunduğu anda 'Ben gidersem bölgeyi de beraberimde götürürüm' stratejisiyle bölgedeki diğer ülkelere, özellikle enerji altyapılarına... İran şunun çok iyi farkında; bölgedeki kritik ülkelerde bulunan enerji altyapılarının dünya ekonomisi için, istikrarı için, enerji güvenliği için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Buralara yönelik saldırılarını yapıyor. Kendisi taarruza uğradıkça baskı unsurunu buradan oluşturmaya çalışıyor'' açıklamasında bulundu.İran'ın stratejisini eleştiren Bakan Fidan, ''İran'ın hiçbir ayrım yapmadan arabulucu Umman'ı, Katar'ı, Kuveyt'i, Bahreyn'i, Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Ürdün'ü; yani bütün buraları bombalaması bence inanılmaz derecede yanlış bir strateji. Yani bölgedeki riski zaten çok ciddi yükseltiyor ama diğer taraftan kendisi perspektifinden bakıldığı zaman da son derece yanlış bir strateji'' dedi.Bakan Fidan, ''Biz şimdiden özellikle belli ülkelerle bir araya gelerek belli bir görüş oluşturup, daha kötüye gitmesini nasıl engelleriz, bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz'' şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/iran-savunma-bakanligi-dusman-birkac-gun-icinde-savasi-durdurmak-zorunda-kalacak-1103975569.html
türki̇ye
i̇ran
körfez ülkeleri
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103976096_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_9fa52795649dbee49b59546024000c7a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, i̇ran, hakan fidan, körfez ülkeleri, donald trump, i̇srail, i̇srail ordusu (idf), i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
ortadoğu, i̇ran, hakan fidan, körfez ülkeleri, donald trump, i̇srail, i̇srail ordusu (idf), i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
Dışişleri Bakanı Fidan: Önceliğimiz savaşı durdurmak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu’daki savaşın etkilerinin yalnızca İran'la sınırlı kalmadığını açıkladı. Bakan Fidan, öncelikli hedefin savaşı durdurmak olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Bakan Fidan, ''Çok kritik günlerden geçiyoruz bölgemiz adına, özellikle. Şu ana kadar bölgede son 20 yıldır büyük acılar, savaşlar yaşandı ve son yaşadığımız bu büyük savaş, İran'la olan savaş. Tabii savaşın etkilerine baktığımız zaman İranla sınırlı kalmıyor. Çok önceden de tahmin ettiğimiz gibi bölgenin tamamına yayılıyor'' dedi.
Bakan Fidan, ''İran'ın burada şöyle bir strateji izlediğini görüyoruz: Kendisine yönelik nihai bir saldırı değerlendirmesinde bulunduğu anda 'Ben gidersem bölgeyi de beraberimde götürürüm' stratejisiyle bölgedeki diğer ülkelere, özellikle enerji altyapılarına... İran şunun çok iyi farkında; bölgedeki kritik ülkelerde bulunan enerji altyapılarının dünya ekonomisi için, istikrarı için, enerji güvenliği için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Buralara yönelik saldırılarını yapıyor. Kendisi taarruza uğradıkça baskı unsurunu buradan oluşturmaya çalışıyor'' açıklamasında bulundu.
İran'ın stratejisini eleştiren Bakan Fidan, ''İran'ın hiçbir ayrım yapmadan arabulucu Umman'ı, Katar'ı, Kuveyt'i, Bahreyn'i, Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Ürdün'ü; yani bütün buraları bombalaması bence inanılmaz derecede yanlış bir strateji. Yani bölgedeki riski zaten çok ciddi yükseltiyor ama diğer taraftan kendisi perspektifinden bakıldığı zaman da son derece yanlış bir strateji'' dedi.
Bakan Fidan, ''Biz şimdiden özellikle belli ülkelerle bir araya gelerek belli bir görüş oluşturup, daha kötüye gitmesini nasıl engelleriz, bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz'' şeklinde konuştu.