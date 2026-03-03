https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/dev-banka-turkiye-icin-yil-sonu-enflasyon-beklentisini-yukseltti-1103970777.html
Dev banka Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisini yükseltti
Dev banka Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisini yükseltti
Sputnik Türkiye
ING Global, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25'e çıkardı. Merkez Bankası'nın bu ay politika faizini de sabit tutmasını bekliyor. 03.03.2026
ING Global, şubat ayındaki yükseliş nedeniyle Türkiye'de yıllık enflasyon tahmini yüzde 25'e çıkardı. Banka, TCMB'nin bu ay politika faizini sabit tutmasını bekliyor.ING yayımladığı raporda göre, şubat ayında gıda fiyatlarının etkisiyle yıllık enflasyon geçici olarak yükseldiğine işaret ederek, mal enflasyonunun yüzde 27,2’ye çıkarken, çekirdek mal enflasyonunun yüzde 16,6’ya gerilediğini belirtti. Merkez Bankası’nın döviz kuru üzerindeki sıkı kontrolünün bu grupta dezenflasyonu desteklediğini vurguladı.Raporda, hizmet enflasyonun düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 39,7’ye gerilese de hala yüksek olduğu da belirtildi.Riskler arttı vurgusu yapıldıING, şubat ayındaki yükseliş nedeniyle yıllık enflasyon tahminini yüzde 25’e çıkardı. Enerji fiyatlarındaki baskı ve petrol fiyatlarındaki belirsizlik enflasyon görünümünde riskleri artırdığını ifade eden ING, hükümetin akaryakıt vergilerinde düzenleme yaparak fiyat şokunu kısmen absorbe edebileceği ihtimaline de dikkat çekti.ING, Merkez Bankası’nın mart ayında politika faizini yüzde 37’de sabit tutacağını, yılın ilerleyen dönemlerinde ise temkinli indirimlere başlayarak yıl sonunda faizi yüzde30’a çekmesini beklediğini belirtti. Ancak enerji fiyatları ve jeopolitik riskler nedeniyle yukarı yönlü risklerin devam ettiği uyarısını da yaptı.
