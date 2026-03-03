Türkiye
10 yıl önce işlenen cinayetleri 'sigara izmariti' çözdü: DNA ele verdi
10 yıl önce işlenen cinayetleri 'sigara izmariti' çözdü: DNA ele verdi
İstanbul'da öldürülen yabancı uyruklu iki kadının zanlıları 10 yıl sonra sigara izmaritinden elde edilen DNA ile yakalandı. 03.03.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul'da öldürülen yabancı uyruklu iki kadının zanlıları 10 yıl sonra sigara izmaritinden elde edilen DNA ile yakalandı.
İstanbul'da 10 sene önce öldürülen iki kadının cinayet şüphelileri Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından 'sigara izmariti'nden bulundu.

10 yıl sonra toprağa gömülü bulundular

Bolu'nun Mengen ilçesi Yumrutaş köyünde 24 Temmuz 2024'te toprağa gömülü halde kafatası ve kemik parçalarının bulunması üzerine Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Kriminal Başkanlığı ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince çalışma başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışma neticesinde kemiklerin 2016'dan bu yana kayıp olarak aranan M.M. ve M.Y isimli yabancı uyruklu iki kadına ait olduğu belirlendi.

Sigara izmaritindeki DNA'dan kimlikleri tespit edildi

Jandarma Kriminal Başkanlığınca Interpol üzerinden ailelerine ulaşılan maktullerin İstanbul'da yaşayan yakınlarından alınan DNA örnekleri karşılaştırılarak kimlikleri kesin olarak tespit edildi.
Maktullerden alınan örnekler, 2016'da İstanbul'da işlenen başka bir cinayet dosyasında elde edilen sigara izmariti deliliyle de eşleşti.

İki şüpheli de cezaevinde çıktı

JASAT ve Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince HTS kayıtlarının incelenmesiyle maktullerin F.Y. ve Y.D. tarafından öldürülüp Mengen'de ormanlık alana gömüldüğü tespit edildi.
Faillerin, 2016'da işledikleri diğer "kasten öldürme" suçundan halen hükümlü olarak cezaevinde oldukları belirlendi. İki şüpheli, 25 Şubat 2026'da ifadeleri alınarak, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan bir kez daha tutuklandı.
