https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/10-yil-once-islenen-cinayetleri-sigara-izmariti-cozdu-dna-ele-verdi-1103957335.html
10 yıl önce işlenen cinayetleri 'sigara izmariti' çözdü: DNA ele verdi
10 yıl önce işlenen cinayetleri 'sigara izmariti' çözdü: DNA ele verdi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da öldürülen yabancı uyruklu iki kadının zanlıları 10 yıl sonra sigara izmaritinden elde edilen DNA ile yakalandı. 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T11:04+0300
2026-03-03T11:04+0300
2026-03-03T11:04+0300
türki̇ye
i̇l jandarma komutanlığı
dna
i̇stanbul
bolu
kadın cinayeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_31abd554e0a51300eb140c7faa2df5c5.jpg
İstanbul'da 10 sene önce öldürülen iki kadının cinayet şüphelileri Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından 'sigara izmariti'nden bulundu. 10 yıl sonra toprağa gömülü bulundularBolu'nun Mengen ilçesi Yumrutaş köyünde 24 Temmuz 2024'te toprağa gömülü halde kafatası ve kemik parçalarının bulunması üzerine Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Kriminal Başkanlığı ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince çalışma başlatıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışma neticesinde kemiklerin 2016'dan bu yana kayıp olarak aranan M.M. ve M.Y isimli yabancı uyruklu iki kadına ait olduğu belirlendi.Sigara izmaritindeki DNA'dan kimlikleri tespit edildiJandarma Kriminal Başkanlığınca Interpol üzerinden ailelerine ulaşılan maktullerin İstanbul'da yaşayan yakınlarından alınan DNA örnekleri karşılaştırılarak kimlikleri kesin olarak tespit edildi.Maktullerden alınan örnekler, 2016'da İstanbul'da işlenen başka bir cinayet dosyasında elde edilen sigara izmariti deliliyle de eşleşti.İki şüpheli de cezaevinde çıktıJASAT ve Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince HTS kayıtlarının incelenmesiyle maktullerin F.Y. ve Y.D. tarafından öldürülüp Mengen'de ormanlık alana gömüldüğü tespit edildi.Faillerin, 2016'da işledikleri diğer "kasten öldürme" suçundan halen hükümlü olarak cezaevinde oldukları belirlendi. İki şüpheli, 25 Şubat 2026'da ifadeleri alınarak, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan bir kez daha tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/ogrencisi-tarafindan-oldurulmustu-fatma-nur-celikin-olumu-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1103949555.html
türki̇ye
i̇stanbul
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102525/72/1025257247_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_069b0530992c114f74600b085e7e1fd2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇l jandarma komutanlığı, dna, i̇stanbul, bolu, kadın cinayeti
i̇l jandarma komutanlığı, dna, i̇stanbul, bolu, kadın cinayeti
10 yıl önce işlenen cinayetleri 'sigara izmariti' çözdü: DNA ele verdi
İstanbul'da öldürülen yabancı uyruklu iki kadının zanlıları 10 yıl sonra sigara izmaritinden elde edilen DNA ile yakalandı.
İstanbul'da 10 sene önce öldürülen iki kadının cinayet şüphelileri Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından 'sigara izmariti'nden bulundu.
10 yıl sonra toprağa gömülü bulundular
Bolu'nun Mengen ilçesi Yumrutaş köyünde 24 Temmuz 2024'te toprağa gömülü halde kafatası ve kemik parçalarının bulunması üzerine Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Kriminal Başkanlığı ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince çalışma başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışma neticesinde kemiklerin 2016'dan bu yana kayıp olarak aranan M.M. ve M.Y isimli yabancı uyruklu iki kadına ait olduğu belirlendi.
Sigara izmaritindeki DNA'dan kimlikleri tespit edildi
Jandarma Kriminal Başkanlığınca Interpol üzerinden ailelerine ulaşılan maktullerin İstanbul'da yaşayan yakınlarından alınan DNA örnekleri karşılaştırılarak kimlikleri kesin olarak tespit edildi.
Maktullerden alınan örnekler, 2016'da İstanbul'da işlenen başka bir cinayet dosyasında elde edilen sigara izmariti deliliyle de eşleşti.
İki şüpheli de cezaevinde çıktı
JASAT ve Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince HTS kayıtlarının incelenmesiyle maktullerin F.Y. ve Y.D. tarafından öldürülüp Mengen'de ormanlık alana gömüldüğü tespit edildi.
Faillerin, 2016'da işledikleri diğer "kasten öldürme" suçundan halen hükümlü olarak cezaevinde oldukları belirlendi. İki şüpheli, 25 Şubat 2026'da ifadeleri alınarak, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan bir kez daha tutuklandı.