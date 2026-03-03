https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/bahceli-abdnin-irana-saldirmasi-gayrimesru-ve-gayrihukukidir-1103956360.html
Bahçeli: ABD'nin İran'a saldırması gayrimeşru ve gayrihukukidir
MHP lideri Bahçeli, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısını değerlendirdi
MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli ilk olarak ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısını değerlendirdi: 'İran İranlılarındır'
10:47 03.03.2026 (güncellendi: 11:40 03.03.2026)
MHP lideri Bahçeli, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısını değerlendirdi ve "ABD'nin İran'a saldırması gayrimeşru ve gayrihukukidir. dünyada orman kanunları hakim. Hani müzakereler sürüyordu? Hamaney, üst düzey bürokratlarla toplantı halindeyken İsrail'in saldırması ve toplantıdakilerin katledilmesi alçaklıktır" dedi.
MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli ilk olarak ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısını değerlendirdi:
ABD'nin İran'a saldırması bölgesel ve küresel dengeleri sakatlayacak mahiyettedir. ABD'nin İran'a saldırması gayrimeşru ve gayrihukukidir. Dünyada orman kanunları hakim. Hani müzakereler sürüyordu? Hamaney, üst düzey bürokratlarla toplantı halindeyken İsrail'in saldırması ve toplantıdakilerin katledilmesi alçaklıktır. Müzakereler kisvesiyle İran'a tuzak kurulmuştur
İran İranlılarındır. Siyonist emperyalist azınlığı reddediyoruz