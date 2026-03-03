Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/bahceli-abdnin-irana-saldirmasi-gayrimesru-ve-gayrihukukidir-1103956360.html
Bahçeli: ABD'nin İran'a saldırması gayrimeşru ve gayrihukukidir
Bahçeli: ABD'nin İran'a saldırması gayrimeşru ve gayrihukukidir
Sputnik Türkiye
MHP lideri Bahçeli, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısını değerlendirdi ve "ABD'nin İran'a saldırması gayrimeşru ve gayrihukukidir. dünyada orman... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T10:47+0300
2026-03-03T11:40+0300
poli̇ti̇ka
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
abd
i̇ran
ayetullah ali hamaney
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103253924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_325fe2590f940ae32ac9055a3dea38ac.jpg
MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli ilk olarak ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısını değerlendirdi: 'İran İranlılarındır'
abd
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103253924_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aab09f12c0a47c67f0664c13607896ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), abd, i̇ran, ayetullah ali hamaney, i̇srail
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), abd, i̇ran, ayetullah ali hamaney, i̇srail

Bahçeli: ABD'nin İran'a saldırması gayrimeşru ve gayrihukukidir

10:47 03.03.2026 (güncellendi: 11:40 03.03.2026)
© Harun ÖzalpBahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
© Harun Özalp
Abone ol
MHP lideri Bahçeli, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısını değerlendirdi ve "ABD'nin İran'a saldırması gayrimeşru ve gayrihukukidir. dünyada orman kanunları hakim. Hani müzakereler sürüyordu? Hamaney, üst düzey bürokratlarla toplantı halindeyken İsrail'in saldırması ve toplantıdakilerin katledilmesi alçaklıktır" dedi.
MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli ilk olarak ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısını değerlendirdi:

ABD'nin İran'a saldırması bölgesel ve küresel dengeleri sakatlayacak mahiyettedir. ABD'nin İran'a saldırması gayrimeşru ve gayrihukukidir. Dünyada orman kanunları hakim. Hani müzakereler sürüyordu? Hamaney, üst düzey bürokratlarla toplantı halindeyken İsrail'in saldırması ve toplantıdakilerin katledilmesi alçaklıktır. Müzakereler kisvesiyle İran'a tuzak kurulmuştur

'İran İranlılarındır'

İran İranlılarındır. Siyonist emperyalist azınlığı reddediyoruz
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала