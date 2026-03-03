MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli ilk olarak ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısını değerlendirdi: 'İran İranlılarındır'

Bahçeli: ABD'nin İran'a saldırması gayrimeşru ve gayrihukukidir

MHP lideri Bahçeli, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısını değerlendirdi ve "ABD'nin İran'a saldırması gayrimeşru ve gayrihukukidir. dünyada orman kanunları hakim. Hani müzakereler sürüyordu? Hamaney, üst düzey bürokratlarla toplantı halindeyken İsrail'in saldırması ve toplantıdakilerin katledilmesi alçaklıktır" dedi.