Avrupa'da gaz stokları 2022'den bu yana en düşük seviyede
Avrupa’da gaz stokları 2022’den bu yana en düşük seviyede
Financial Times’a göre, Avrupa’daki gaz rezervleri 2022’den beri en düşük seviyede; Katar’ın LNG üretimini durdurması, az miktarda gaz alınmasına rağmen... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
Financial Times'ın haberine göre, Avrupa'daki gaz stokları 2022 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Gaz depolarındaki rezervlerin ihtiyaç duyulan miktarın yalnızca yüzde 30'unu karşılaması, Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini durdurmasının ardından gaz fiyatlarında yaşanan keskin artışı kısmen açıklıyor. Avrupa Birliği ülkeleri, Ortadoğu'daki bu ülkeden çok az miktarda gaz alsa da fiyatlar üzerindeki etki belirgin oldu.Bu süreçte Avrupa enerji hisseleri, genel piyasa kayıplarına rağmen yükseliş gösteriyor. Norveç merkezli Equinor'un hisseleri yüzde 2.9, Aker BP'nin hisseleri yüzde 2.2 ve BP'nin hisseleri yüzde 0.7 değer kazandı. Buna karşılık Shell ve Total Energies'in hisseleri sırasıyla yüzde 0.7 ve yüzde 0.1 oranında düşüş yaşadı.Bankacılık sektörü ise zorluklarla karşı karşıya; Societe Generale'in hisseleri yüzde 5, Deutsche Bank'ın hisseleri ise yüzde 3.9 oranında değer kaybetti. Turizm şirketleri de ciddi düşüşlerini sürdürüyor; otel grubu Accor ve havayolu şirketi Air France-KLM'nin hisseleri yüzde 5'ten fazla geriledi.
Avrupa’da gaz stokları 2022’den bu yana en düşük seviyede
Financial Times’a göre, Avrupa’daki gaz rezervleri 2022’den beri en düşük seviyede; Katar’ın LNG üretimini durdurması, az miktarda gaz alınmasına rağmen fiyatları keskin bir şekilde yükseltti.
Financial Times’ın haberine göre, Avrupa’daki gaz stokları 2022 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Gaz depolarındaki rezervlerin ihtiyaç duyulan miktarın yalnızca yüzde 30’unu karşılaması, Katar’ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini durdurmasının ardından gaz fiyatlarında yaşanan keskin artışı kısmen açıklıyor. Avrupa Birliği ülkeleri, Ortadoğu’daki bu ülkeden çok az miktarda gaz alsa da fiyatlar üzerindeki etki belirgin oldu.
Bu süreçte Avrupa enerji hisseleri, genel piyasa kayıplarına rağmen yükseliş gösteriyor. Norveç merkezli Equinor’un hisseleri yüzde 2.9, Aker BP’nin hisseleri yüzde 2.2 ve BP’nin hisseleri yüzde 0.7 değer kazandı. Buna karşılık Shell ve Total Energies’in hisseleri sırasıyla yüzde 0.7 ve yüzde 0.1 oranında düşüş yaşadı.
Bankacılık sektörü ise zorluklarla karşı karşıya; Societe Generale’in hisseleri yüzde 5, Deutsche Bank’ın hisseleri ise yüzde 3.9 oranında değer kaybetti. Turizm şirketleri de ciddi düşüşlerini sürdürüyor; otel grubu Accor ve havayolu şirketi Air France-KLM’nin hisseleri yüzde 5’ten fazla geriledi.