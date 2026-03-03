Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/arjantinli-uzman-abd-iranla-yurutulen-muzakerelere-ihanet-etti-1103969684.html
Arjantinli Uzman: ABD, İran'la yürütülen müzakerelere ihanet etti
Arjantinli Uzman: ABD, İran'la yürütülen müzakerelere ihanet etti
Sputnik Türkiye
Umman'da yürütülen müzakere süreci devam ederken ABD ve İsrail'in İran'a saldırması, Washington'un Tahran'a ihaneti olarak yorumlandı. 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T15:44+0300
2026-03-03T15:44+0300
dünya
abd
ayetullah ali hamaney
i̇ran
washington
tahran
rusya
vladimir putin
donald trump
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/06/1103321390_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_87f19ddfd21f42e761ddab35ca94dece.jpg
Arjantinli uluslararası ilişkiler analisti Christian Lamesa, ABD’nin İran ile yürütülen müzakerelere ihanet ettiğini vurguladı.Sputnik’e demeç veren Lamesa’ya göre Washington ve Tel Aviv, özellikle Beyaz Saray’ın Tahran'la diyalogu desteklediği bir dönemde, İran’a saldırarak uluslararası politikada keskin bir rota değişikliğine gitti.'ABD, müzakere taahhütlerini ihlal ediyor'Analist, Washington ile Tahran arasında Umman’ın arabuluculuğunda yürütülen diyaloğa atıfta bulunarak, “ABD, Washington ile Tahran arasında Umman’ın himayesinde yürütülen müzakere ve diyalog konusunda üstlendiği yükümlülükleri ihlal ediyor. Ancak bu durumda Trump, Netanyahu’nun kendisini bu saldırılara sürüklemesine izin verdi ve bu süreçte sadece siyasi değil, aynı zamanda dini bir lider (Ayetullah Ali Hamaney) öldürüldü" ifadelerini kullandı.'Rusya arabulucu olabilir'Lamesa, mevcut durumda Rusya’nın Tahran ve bölgedeki diğer ülkelerle olan ilişkileri sayesinde Ortadoğu’daki çatışmada arabulucu rolü üstlenebileceğini de belirtti.Arjantinli uzman, Moskova’nın geçmişte de bu rolü üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdiğini hatırlattı.Lamesa, “Devlet Başkanı Putin’in bu çatışmada arabuluculuk yapma konusunda bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Zira kendisi sayısız kez Tahran’a yönelik agresif söylemin azaltılması ve karşılıklı anlayış çağrısında bulundu” diyerek sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/kremlin-putin-ortadogudaki-gerilimi-azaltmak-icin-her-turlu-cabayi-gosteriyor-1103962886.html
i̇ran
washington
tahran
rusya
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/06/1103321390_31:0:1274:932_1920x0_80_0_0_1cd53b1981d3f96dced062361882aa54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ayetullah ali hamaney, i̇ran, washington, tahran, rusya, vladimir putin, donald trump, i̇srail
abd, ayetullah ali hamaney, i̇ran, washington, tahran, rusya, vladimir putin, donald trump, i̇srail

Arjantinli Uzman: ABD, İran'la yürütülen müzakerelere ihanet etti

15:44 03.03.2026
© İran Dışişleri Bakanlığı/Handoutİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
© İran Dışişleri Bakanlığı/Handout
Abone ol
Umman'da yürütülen müzakere süreci devam ederken ABD ve İsrail'in İran'a saldırması, Washington'un Tahran'a ihaneti olarak yorumlandı.
Arjantinli uluslararası ilişkiler analisti Christian Lamesa, ABD’nin İran ile yürütülen müzakerelere ihanet ettiğini vurguladı.

Sputnik’e demeç veren Lamesa’ya göre Washington ve Tel Aviv, özellikle Beyaz Saray’ın Tahran'la diyalogu desteklediği bir dönemde, İran’a saldırarak uluslararası politikada keskin bir rota değişikliğine gitti.

'ABD, müzakere taahhütlerini ihlal ediyor'

Analist, Washington ile Tahran arasında Umman’ın arabuluculuğunda yürütülen diyaloğa atıfta bulunarak, ABD, Washington ile Tahran arasında Umman’ın himayesinde yürütülen müzakere ve diyalog konusunda üstlendiği yükümlülükleri ihlal ediyor. Ancak bu durumda Trump, Netanyahu’nun kendisini bu saldırılara sürüklemesine izin verdi ve bu süreçte sadece siyasi değil, aynı zamanda dini bir lider (Ayetullah Ali Hamaney) öldürüldü" ifadelerini kullandı.

'Rusya arabulucu olabilir'

Lamesa, mevcut durumda Rusya’nın Tahran ve bölgedeki diğer ülkelerle olan ilişkileri sayesinde Ortadoğu’daki çatışmada arabulucu rolü üstlenebileceğini de belirtti.

Arjantinli uzman, Moskova’nın geçmişte de bu rolü üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdiğini hatırlattı.

Lamesa, Devlet Başkanı Putin’in bu çatışmada arabuluculuk yapma konusunda bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Zira kendisi sayısız kez Tahran’a yönelik agresif söylemin azaltılması ve karşılıklı anlayış çağrısında bulundu” diyerek sözlerini tamamladı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
DÜNYA
Kremlin: Putin, Ortadoğu'daki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösteriyor
12:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала