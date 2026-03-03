Arjantinli Uzman: ABD, İran'la yürütülen müzakerelere ihanet etti
© İran Dışişleri Bakanlığı/Handoutİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
© İran Dışişleri Bakanlığı/Handout
Umman'da yürütülen müzakere süreci devam ederken ABD ve İsrail'in İran'a saldırması, Washington'un Tahran'a ihaneti olarak yorumlandı.
Arjantinli uluslararası ilişkiler analisti Christian Lamesa, ABD’nin İran ile yürütülen müzakerelere ihanet ettiğini vurguladı.
Sputnik’e demeç veren Lamesa’ya göre Washington ve Tel Aviv, özellikle Beyaz Saray’ın Tahran'la diyalogu desteklediği bir dönemde, İran’a saldırarak uluslararası politikada keskin bir rota değişikliğine gitti.
'ABD, müzakere taahhütlerini ihlal ediyor'
Analist, Washington ile Tahran arasında Umman’ın arabuluculuğunda yürütülen diyaloğa atıfta bulunarak, “ABD, Washington ile Tahran arasında Umman’ın himayesinde yürütülen müzakere ve diyalog konusunda üstlendiği yükümlülükleri ihlal ediyor. Ancak bu durumda Trump, Netanyahu’nun kendisini bu saldırılara sürüklemesine izin verdi ve bu süreçte sadece siyasi değil, aynı zamanda dini bir lider (Ayetullah Ali Hamaney) öldürüldü" ifadelerini kullandı.
'Rusya arabulucu olabilir'
Lamesa, mevcut durumda Rusya’nın Tahran ve bölgedeki diğer ülkelerle olan ilişkileri sayesinde Ortadoğu’daki çatışmada arabulucu rolü üstlenebileceğini de belirtti.
Arjantinli uzman, Moskova’nın geçmişte de bu rolü üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdiğini hatırlattı.
Lamesa, “Devlet Başkanı Putin’in bu çatışmada arabuluculuk yapma konusunda bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Zira kendisi sayısız kez Tahran’a yönelik agresif söylemin azaltılması ve karşılıklı anlayış çağrısında bulundu” diyerek sözlerini tamamladı.
