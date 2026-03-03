https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/akaryakita-zam-geldi-motorin-fiyatlari-ne-kadar-oldu-1103953985.html
Akaryakıta zam geldi: Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?
ABD ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırı sonrası ateş çemberine dönen Orta Doğu nedeniyle petrol fiyatları hızla arttı. Motorine de bu nedenle yüksek oranda zam... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
Motorin fiyatlarına zam geldi. ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı Körfez ülkelerine yayıldı. İran'ın kontrolündeki Hürmüz Boğazı geçişlere kapatıldı.Petrol fiyatları yükseliyorPetrol fiyatları bu nedenlerle uzun süredir görmediği seviyelere yükseldi. Bunun neticesi olarak da akaryakıt fiyatlarına zam geldi.Motorine zamMotorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6.69 lira zam yapılması bekleniyor. Yaklaşık yüzde 10.5 oranında yapılan zamla birlikte bazı şehirlerde motorin 70 liraya yaklaştı.Benzine zamSalıyı çarşambaya bağlayan gece yarısından itibaren benzine ise 2 lira 10 kuruş zam bekleniyor.Motorin fiyatları ne kadar?Motorin fiyatlarının bazı illerde zammın ardından şu şekilde olması bekleniyor:
09:17 03.03.2026 (güncellendi: 09:28 03.03.2026)
Motorin fiyatlarına zam geldi. ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı Körfez ülkelerine yayıldı. İran'ın kontrolündeki Hürmüz Boğazı geçişlere kapatıldı.
Petrol fiyatları yükseliyor
Petrol fiyatları bu nedenlerle uzun süredir görmediği seviyelere yükseldi. Bunun neticesi olarak da akaryakıt fiyatlarına zam geldi.
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6.69 lira zam yapılması bekleniyor. Yaklaşık yüzde 10.5 oranında yapılan zamla birlikte bazı şehirlerde motorin 70 liraya yaklaştı.
Salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısından itibaren benzine ise 2 lira 10 kuruş zam bekleniyor.
Motorin fiyatları ne kadar?
Motorin fiyatlarının bazı illerde zammın ardından şu şekilde olması bekleniyor:
İstanbul'da 67,09 liraya,
Şırnak, Bitlis, Bingöl gibi doğu illerinde 70 liradan satılması bekleniyor.