Akaryakıta bir zam daha geliyor: Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

Akaryakıta bir zam daha geliyor: Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından artan jeopolitik gerilim, brent petrol fiyatlarını yukarı çekti.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, LPG’ye 4 Mart Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 65 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zamlı tarifenin 4 Mart’ı 5 Mart’a bağlayan gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor. Motorin ve benzin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmiyor.İstanbul'da benzin 58 lira, motorin 60 lira, LPG fiyatları ise 30 lira seviyesinde seyrediyor.

