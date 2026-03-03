Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/adalet-bakani-gurlek-sorumlular-hukuk-onunde-hesap-verecek-1103950485.html
Adalet Bakanı Gürlek: Sorumlular hukuk önünde hesap verecek
Adalet Bakanı Gürlek: Sorumlular hukuk önünde hesap verecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çekmeköy'de okulda bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümüyle ilgili adli soruşturma... 03.03.2026
2026-03-03T00:26+0300
2026-03-03T00:26+0300
Çekmeköy’de iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçaklayan 17 yaşındaki lise öğrencisi F.S.B. gözaltına alındı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik ise hastanede hayatını kaybetti.Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirterek, ''Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Sorumlular hukuk önünde hesap verecektir'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/ogrencisi-tarafindan-oldurulmustu-fatma-nur-celikin-olumu-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1103949555.html
türki̇ye
Adalet Bakanı Gürlek: Sorumlular hukuk önünde hesap verecek

00:26 03.03.2026
Adalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çekmeköy’de okulda bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik’in ölümüyle ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Çekmeköy’de iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçaklayan 17 yaşındaki lise öğrencisi F.S.B. gözaltına alındı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik ise hastanede hayatını kaybetti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirterek, ''Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Sorumlular hukuk önünde hesap verecektir'' dedi.
TÜRKİYE
Öğrencisi tarafından öldürülmüştü: Fatma Nur Çelik'in ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
Dün, 23:39
