Adalet Bakanı Gürlek: Sorumlular hukuk önünde hesap verecek
Adalet Bakanı Gürlek: Sorumlular hukuk önünde hesap verecek
Sputnik Türkiye
03.03.2026
2026-03-03T00:26+0300
2026-03-03T00:26+0300
2026-03-03T00:26+0300
Çekmeköy’de iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçaklayan 17 yaşındaki lise öğrencisi F.S.B. gözaltına alındı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik ise hastanede hayatını kaybetti.Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirterek, ''Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Sorumlular hukuk önünde hesap verecektir'' dedi.
