Adalet Bakanı Gürlek: Sorumlular hukuk önünde hesap verecek

Adalet Bakanı Gürlek: Sorumlular hukuk önünde hesap verecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çekmeköy'de okulda bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümüyle ilgili adli soruşturma... 03.03.2026

Çekmeköy’de iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçaklayan 17 yaşındaki lise öğrencisi F.S.B. gözaltına alındı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik ise hastanede hayatını kaybetti.Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirterek, ''Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Sorumlular hukuk önünde hesap verecektir'' dedi.

