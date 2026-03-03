https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/abdden-ruandaya-yaptirim-karari-kongo-krizi-yeniden-alevlendi-1103971697.html

ABD’den Ruanda’ya yaptırım kararı: Kongo krizi yeniden alevlendi

ABD’den Ruanda’ya yaptırım kararı: Kongo krizi yeniden alevlendi

Sputnik Türkiye

ABD, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki çatışmalar nedeniyle Ruanda ordusu ve dört üst düzey komutanına yaptırım uyguladığını duyurdu. Washington, Kigali’yi... 03.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-03T17:23+0300

2026-03-03T17:23+0300

2026-03-03T17:23+0300

dünya

abd

donald trump

ruanda

kongo

m23

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103971523_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ad79a3a22aa0ff2aff2ca3ba32ffbf4a.jpg

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Ruanda ordusunun (RDF) doğu Kongo’daki çatışmalarda M23 grubuna eğitim, silah ve lojistik destek sağladığı iddia edildi.Açıklamada, bu desteğin aralık ayında imzalanan barış anlaşmasını zayıflattığı savunuldu.Barış anlaşmasına gölgeAralık ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Washington’da bir barış anlaşmasına imza atmıştı. Törene ev sahipliği yapan ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmayı 'tarihi' olarak nitelendirmişti.Ancak M23 mensuplarının anlaşmanın tarafı olmadığı, buna rağmen sahadaki ilerleyişini sürdürdüğü aktarıldı. İsyancıların, Burundi sınırına yakın stratejik Uvira kentini ele geçirdiği, daha sonra ABD baskısıyla geri çekildiği bildirildi.ABD Hazine Bakanlığı’nın, M23’ün bölgede varlığını sürdürmesinin daha geniş çaplı bir bölgesel savaşa yol açma riski taşıdığını belirttiği kaydedildi.Ruanda suçlamaları reddettiKigali yönetiminin, M23’e destek verdiği iddialarını reddettiği ve yaptırımların 'gerçeği çarpıttığını' savunduğu aktarıldı.Ruanda, doğu Kongo’daki askeri varlığını güvenlik gerekçesiyle sürdürdüğünü açıkladı. Kongo hükümetini ise ateşkes ihlalleri ve milis gruplarla iş birliği yapmakla suçladı.ABD’nin yaptırımları kapsamında Ruanda ordusu ve dört komutanın ABD’deki varlıklarının dondurulduğu ve Amerikan kişi ve kurumlarının bu isimlerle mali işlem yapmasının yasaklandığı belirtildi.Yaptırım listesinde Ruanda Genelkurmay Başkanı Vincent Nyakarundi ile üst düzey askeri isimlerin yer aldığı aktarıldı.Kritik madenler ve uzun süren savaşDoğu Kongo’nun bakır ve kobalt gibi kritik maden rezervleri açısından zengin olduğu ve bu nedenle uzun süredir silahlı grupların rekabet alanı haline geldiği ifade edildi.1994 Ruanda soykırımından bu yana bölgenin istikrarsız olduğu, son gerilimin geçen yıl M23’ün Goma kentini ele geçirmesiyle tırmandığı belirtildi.ABD yönetiminin, tarafların taahhütlerine uymaması halinde “tüm araçları kullanmaya hazır” olduğu mesajını verdiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/abd-kongo-ve-ruanda-arasinda-washington-mutabakatini-duyurdu-washingtonin-kritik-minerallere-1101558303.html

ruanda

kongo

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, ruanda, kongo, m23